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Спорт

Али, Тайсон, Мейвезер: будущий соперник Ломаченко составил портрет идеального боксера (фото)

12:13 26 июля 2020
Теофимо Лопес

Обладатель чемпионского пояса IBF в легком весе непобедимый американец Теофимо Лопес (15 побед, 13 из них — нокаутом), который не перестает оскорблять украинца Василия Ломаченко, составил образ идеального боксера, наделив его лучшими качествами легенд этого вида спорта.

Всемирный боксерский совет (WBC) попросил Лопеса назвать лучших, по его мнению, боксеров по восьми параметрам, и вот каким получился результат.

«Сила — Майк Тайсон, скорость — Мэнни Пакьяо, работа ног — Мохаммед Али, контроль ринга — Роберто Дюран, джеб — Андре Уорд, челюсть — Геннадий Головкин, характер — Артуро Гатти, защита — Флойд Мейвезер».

Напомним, что поединок Лопеса с Ломаченко, в котором будут оспариваться чемпионские пояса по версиям WBC, WBA, WBO и IBF, запланирован на 3 октября.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко и Усик попали в топ-5 рейтинга лучших боксеров современности вне зависимости от весовой категории.

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