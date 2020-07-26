Очередное шоу? В сети обсуждают видео утренней пробежки Зеленского в Черновцах

В соцсетях появилось видео пробежки президента Украины Владимира Зеленского, которую он совершил 9 июля во время визита на Буковину. Ранее в сети шутили над фото тренировки Зеленского в спортзале.

Видео пробежки размещено на странице «Твоя Буковина» в Facebook.

«Президент Украины Владимир Зеленский на утренней пробежке Черновцами. Утренние пробежки — хорошая привычка ..». Отмечается, что Владимир Зеленский вышел на пробежку вместе с председателем Черновицкой ОГА Сергеем Осачуком.

В соцсетях пользователи отреагировали комментариями, в большинстве которых сквозит раздражение: «Это что — очередное шоу», «А где автоматы и кортеж».

Хотя симпатии некоторых комментаторов на стороне Зеленского: «Президент — человек, дайте ему позаниматься спортом», «Этот негатив ни к чему».

Ранее сообщалось, что фитнес-тренеру Зеленского отплатили за дружбу с президентом.

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