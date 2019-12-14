Общество и люди

А когда работать? В сети шутят над фото Зеленского в спортзале

В субботу, 13 декабря, президента Зеленского, который три дня назад вернулся с «нормандского саммита», заметили в тренажерном зале. Фото в соцсетях опубликовал известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво, который тоже очень любит тренировки.

«С самого утра тренируемся с президентом. Он тоже любит спортзал», — написал он.

Под постом появилось много комментариев разного характера. Очень многие пользователи считают, что президент, прежде всего, должен думать о стране, а не о себе лично.

Отметим, Зеленский регулярно бывает в спортзале. Ранее его там видели создатель Монобанка Олег Гороховский и бизнесмен Евгений Черняк.

Да и сам Зеленский неоднократно публиковал в соцсетях снимки со своих тренировок.

Напомним, ранее в Офисе президента обнародовали рабочий график Зеленского. В список дел включено посещение спортзала.

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