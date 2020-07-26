В Минздраве объяснили, в каких случаях тесты на коронавирус могут давать ложный результат

ПЦР-тесты могут давать до 25% ошибочных результатов. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Ранее сообщалось, необходимо ли тестирование при полетах в пределах Украины.

Как сообщается на странице Минздрава Украины в Facebook, для ПЦР-тестирования берется мазок из ротоглотки. Если вирус сконцентрировался в низших отделах дыхательного тракта, то показатель ПЦР-тестирования может быть ложноотрицательным. Кроме того, на достоверность результата влияет, соблюдаются ли условия отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию.

Как отмечается, установлено, что до 20−25 процентов результатов ПЦР-исследований могут быть ложноотрицательными.

Ранее сообщалось, что в Минздраве сообщили, необходимо ли родственниками больных проходить тесты ПЦР для подтверждения своего отрицательного «коронавирусного» статуса.

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