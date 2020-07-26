27.65 / 27.86 31.87 / 32.25
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

В Минздраве объяснили, в каких случаях тесты на коронавирус могут давать ложный результат

16:52 26 июля 2020
Тест

ПЦР-тесты могут давать до 25% ошибочных результатов. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Ранее сообщалось, необходимо ли тестирование при полетах в пределах Украины.

Как сообщается на странице Минздрава Украины в Facebook, для ПЦР-тестирования берется мазок из ротоглотки. Если вирус сконцентрировался в низших отделах дыхательного тракта, то показатель ПЦР-тестирования может быть ложноотрицательным. Кроме того, на достоверность результата влияет, соблюдаются ли условия отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию.

Как отмечается, установлено, что до 20−25 процентов результатов ПЦР-исследований могут быть ложноотрицательными.

Ранее сообщалось, что в Минздраве сообщили, необходимо ли родственниками больных проходить тесты ПЦР для подтверждения своего отрицательного «коронавирусного» статуса.

282

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пробки

Туристы возвращаются домой: в сеть попало видео огромной пробки на трассе Одесса-Киев

Пробежка Зеленского

Очередное шоу? В сети обсуждают видео утренней пробежки Зеленского в Черновцах

Верующие перед Айя-Софией в Стамбуле

Обстановка накалена до предела: Турция и Греция оказались на пороге военного конфликта

Котенок

Закрыл в банке и снимал видео: на Львовщине задержали парня, который жестоко поиздевался над котенком

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер