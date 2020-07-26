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Ученые не нашли доказательств распространения COVID-19 через воду
Возбудитель COVID-19 не распространяется через воду — об этом заявили эксперты американского Центра контроля и профилактики заболеваний CDC. Ранее на Западе поднялась дискуссия о необходимости носить маску.
Как сообщает на своей официальной станице в Facebook Центр общественного здоровья в Украине, отсутствуют доказательства распространения коронавирусной инфекции через воду в бассейнах, джакузи и спа-центрах, а дезинфицирующие средства для очистки пагубно влияют на COVID-19.
На сайте Elsevier в статье итальянских исследователей утверждается, что доказательства наличия SARS-CoV-2 в воде очень скудные, и нет доказательств присутствия возбудителя в поверхностных и подземных водах или его передачи через загрязненную питьевую воду. Не сообщается и о фекально-оральном механизме передачи инфекции.
Болезнь передается, в основном, через мельчайшие капли, выделяемые из носа или рта при кашле, чихании или разговоре. Поэтому при отдыхе на пляже риск заражения возникает из-за скопления людей.
Ранее сообщалось, в Минздраве Украины обнаружили особенность распространения коронавируса.80
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