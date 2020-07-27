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Без полиции не обошлось: пассажиры без масок снова задержали электричку под Харьковом
Массовое игнорирование пассажирами карантинных требований («масочного» режима) снова привело к нарушениям расписания движения пригородного поезда № 6015, следовавшего из Казачьей Лопани в Харьков. Напомним, в последний раз подобный инцидент произошел 8 июля.
А 26 июля машинисту поезда снова пришлось вызывать наряд патрульной полиции — на призывы железнодорожников пассажиры не реагировали.
Сотрудники группы реагирования патрульной полиции Дергачевского отделения полиции провели с гражданами профилактическую беседу — именно в этом городе электричку остановили.
Задержка в движении поезда составила около 25 минут, сообщили в полиции Харьковской области.
Важно отметить, что адаптивный карантин в Украине продлен до конца лета, ношение масок в общественных местах является обязательным на всей территории страны.
Напомним, ранее пассажир без маски устроил драку в харьковском метрополитене.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...
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