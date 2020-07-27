Без полиции не обошлось: пассажиры без масок снова задержали электричку под Харьковом

Массовое игнорирование пассажирами карантинных требований («масочного» режима) снова привело к нарушениям расписания движения пригородного поезда № 6015, следовавшего из Казачьей Лопани в Харьков. Напомним, в последний раз подобный инцидент произошел 8 июля.

А 26 июля машинисту поезда снова пришлось вызывать наряд патрульной полиции — на призывы железнодорожников пассажиры не реагировали.

Сотрудники группы реагирования патрульной полиции Дергачевского отделения полиции провели с гражданами профилактическую беседу — именно в этом городе электричку остановили.

Задержка в движении поезда составила около 25 минут, сообщили в полиции Харьковской области.

Важно отметить, что адаптивный карантин в Украине продлен до конца лета, ношение масок в общественных местах является обязательным на всей территории страны.

Напомним, ранее пассажир без маски устроил драку в харьковском метрополитене.



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