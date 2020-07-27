27.58 / 27.85 31.95 / 32.50
Киев: +29
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Без полиции не обошлось: пассажиры без масок снова задержали электричку под Харьковом

17:21 27 июля 2020
Защитная маска

Массовое игнорирование пассажирами карантинных требований («масочного» режима) снова привело к нарушениям расписания движения пригородного поезда № 6015, следовавшего из Казачьей Лопани в Харьков. Напомним, в последний раз подобный инцидент произошел 8 июля.

А 26 июля машинисту поезда снова пришлось вызывать наряд патрульной полиции — на призывы железнодорожников пассажиры не реагировали.

Сотрудники группы реагирования патрульной полиции Дергачевского отделения полиции провели с гражданами профилактическую беседу — именно в этом городе электричку остановили.

Задержка в движении поезда составила около 25 минут, сообщили в полиции Харьковской области.

Важно отметить, что адаптивный карантин в Украине продлен до конца лета, ношение масок в общественных местах является обязательным на всей территории страны.

Напомним, ранее пассажир без маски устроил драку в харьковском метрополитене.

83

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Мирча Луческу

Мирча Луческу покинул «Динамо», — СМИ

В харьковском коллекторе погибла целая бригада коммунальщиков

В харьковском коллекторе погибла целая бригада коммунальщиков

Обсервация в ОРДО

Обсервация по-донецки: горячая вода — в ведрах, на обед — одна крупа (фото)

Икона из жемчуга

Из Украины тайком пытались вывезти уникальные иконы из жемчуга (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер