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Происшествия

Часть Киева осталась без электричества: что произошло

20:29 27 июля 2020
Часть Киева осталась без электричества: что произошло

В трех районах Киева пропало энергоснабжение, что в компании «Киевэнерго» объяснили повреждением оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали № 5, по улице Промышленной. Напомним, в апреле на киевской электростанции возник сильный пожар.

В комментарии Информатору энергетики заявили, что подразделения коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» работают на месте для оперативного устранения и восстановления работы оборудования, а тем временем осуществляется переподключение потребителей на резервные линии. .

Часть потребителей Печерского, Голосеевского и Соломенского районов временно остаются без электроснабжения, а некоторые потребители — еще и без водоснабжения.

По сообщению dtp.kiev.ua, отключение электричества произошло в т. ч. на двух станциях метрополитена в центре Киева — «Дружбы народов» и «Печерская». Источники ресурса допускают, что на ТЭЦ-5 произошел взрыв.

«ТЭЦ-5, похоже на взрыв. В Киеве внезапно гаснет свет. Пишут об отключении электричества. На станции метро Дружбы Народов внезапно погас свет. Люди выходят наружу. Тоже самое произошло на станции Печерская. В ТЦ River Mall также перебои со светом. В кинотеатре Планета Кино сеансы под угрозой срыва», — говорится в комментарии к фото.

В Киевской городской администрации подтвердили аварию и пообещали устранить неполадки в течение трех часов.

Напомним, в середине июня авария произошла на трансформаторной подстанции, расположенной рядом с ЖК «Комфорт Таун». Тогда без света на несколько часов остались жители густонаселенных Русановского жилого массива и «Березняков».

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