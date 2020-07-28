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Лежала на земле вся в крови: на Черниговщине убили молодую девушку (фото, видео)
В Семеновке Черниговской области, где ранее собаки насмерть загрызли пожилую женщину, похоронили 22-летнюю Юлию Строкину — девушку нашли на улице истекающую кровью, она скончалась в больнице от кровопотери.
Как сообщают в ГУНП в Черниговской области, девушку нашли на улице Коммунальной.
«Полицейские расследуют уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), что наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет», — сообщили в полиции.
На страничке «Рідна Семенівка» в социальных сетях разместили видео с камеры наблюдения и попросили всех, кому что-то известно о нападении на Юлию, сообщить в полицию.
В видеосюжете «Суспільного. Чернігів» односельчане погибшей рассказали, что девушку нашли в ста метрах от дома. Юлю должен был встретить ее парень. Однако молодой человек нашел девушку уже лежащей на дороге…
На месте ЧП обнаружили большую лужу крови, а также следы от протектора шин авто.
Издание «ЧеLine» уточняет, что на шее девушки обнаружили рану, похожую на порез от сорванной цепочки или след от ножевого ранения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове убили и сожгли молодую женщину — ее изувеченное тело обнаружили в водяном коллекторе в Новобаварском районе.
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