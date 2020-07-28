Стрельба в центре Харькова: пассажир открыл огонь из окна машины (видео)

В Харькове пассажир автомобиля Hyundai устроил стрельбу прямо в центре города — полиция проводит проверку данного факта. Ранее на Харьковщине задержали стрелка, который открыл огонь по людям за отказ подвезти его на машине — один человек погиб, другой получил ранение.

Как сообщают в ГУНП в Харьковской области, инцидент со стрельбой в Харькове произошел во вторник, 28 июля, около часа ночи на проспекте Науки.

«Около 1:15 в полицию поступило сообщение о том, что из автомобиля неизвестные стреляют в воздух из предмета, похожего на пистолет. На место происшествия выезжал экипаж патрульной полиции. Полицейские провели отработку прилегающей территории. Указанной машины не обнаружили», — говорится в сообщении.

Информация о происшествии внесена в Единый журнал учета Шевченковского отдела полиции. Проводится проверка, полицейские собирают видео с камер наблюдения и регистраторов, устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия.

Одно из видео инцидента появилось в социальных сетях — на аккаунте «Luganchanka1» в YouTube.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове полицейские открыли огонь по машине и ранили мужчину. По предварительной информации, речь шла о пьяной компании, которая пыталась скрыться на своем авто от патрульных, травмировав одного из правоохранителей.

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