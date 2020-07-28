Усик рассказал, почему решил выйти из всех социальных сетей (фото)

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом), пребывающий в ожидании определенности с боем против британца Дерека Чисоры, дал большое интервью своему Youtube-каналу USYK17, в котором рассказал о том, как провел время на карантине.

«Два месяца карантина я провел за городом. Как только началась пандемия, я забрал семью и уехал из города в дом, мы его называем «дачей». Есть какие-то минусы, но у меня за это время произошло очень много плюсов. Мои дети научились ездить на велосипеде, мне подарили еще одного Барбосика — овчарку. Мы выходим на пробежки с детьми, гуляем в лесу. Мы начали читать больше литературы, в частности, детской. Дома это было, но не так часто, потому что постоянно какие-то дела. Здесь же, помимо того, что мы с Катериной читаем свою литературу, мы прям стали закупать детскую и читать детям. Тем более, что сын Кирилл в первом классе, сложненько ему дается чтение, и мы с ним читаем на украинском языке. Я умею разговаривать, я знаю украинский язык, но, когда я начал читать, я так удивился, думаю: «Ого». Нет практики постоянной, и первые пару дней чуть-чуть сложновато было. Сейчас все нормально, все великолепно.

За это время я очень плотно поработал папой. Мы как-то объединились сильно с супругой: все то время, которое у нас было, мы посвящали детям. Прочитали множество литературы, как воспитывать детей. Совместно. Или Катерина читала вслух, или я. Потом совместно обговаривали какие-то моменты. Например, общение мамы и сына. Она читает, пересказывает какие-то моменты и интересуется у меня, как с точки зрения отца я бы поступил. Мы просто начинаем еще больше узнавать своих детей. В этом есть плюс. Чем больше ты своего ребенка знаешь, тем легче тебе будет помочь ему, если эта помощь понадобится", — поведал 33-летний спортсмен.

Также крымчанин решил ограничить онлайн-общение и выйти из социальных сетей. «За последние полгода, анализируя, что происходит, я еще больше задумался о том, что я буду молчать. Я буду просто делать и молчать. Когда мне будет нужно — я скажу. Я вышел из каких-то моментов, из социальных сетей, новостей. Я считаю, что это лишнее, оно много времени забирает», — объяснил свое решение Александр.

Напомним, ранее стало известно, что Усик не станет следующим соперником победителя третьего боя между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Это право, по словам промоутера Эдди Хирна, будет предоставлено первому номеру рейтинга WBC британцу Диллиану Уайту.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик и Ломаченко попали в топ-5 престижного рейтинга лучших боксеров современности вне зависимости от весовой категории.

Фото — скриншот из видеоинтервью

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