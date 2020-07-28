Наталия Орлянская: «В моем мирке надежда — совсем не то чувство, что умрет последним» (часть 22)

«Самочувствие сносное. Поясница и грудной отдел болят сильнее по очереди, температура поднимается до 37.2 (это типа сносно)», — пишет Наталья Орлянская в своем дневнике борьбы с жестоким онкологическим заболеванием — неоперабельной аденокарциномой легкого четвертой степени с метастазами в костях, диагностированной в январе 2019 года. «ФАКТЫ» публикуют ее проникновенные рассказы. Для тех, кто может помочь Наталье, сообщаем номер карты «ПриватБанка»: 5168 7450 1712 4394, Орлянская Наталия Анатольевна.

21.05.2020. А ведь будь древние греки подотошнее и поройся хорошенько на дне ящика Пандоры, то нашли бы там, где-то в щелочке, застрявшее и на фоне радужного стяга надежды незаметное чувство юмора. Предполагаю, оно было под цвет внутренностей ящика и лежало тихо как мышка. Так же, как в некоторых людях, — глянешь — вроде ничего особенного, а заговорит — и юмор ка-а-ак заискрится, заиграет сверкающими гранями иронии, а то и сарказма.

Я к чему. Вот в мирке #cancer_girl надежда — совсем не то чувство, что умрет последним. Оно применимо разве что в урезанной версии. То есть я точно знаю: вылечить меня невозможно. Так что мой максимум надежды, что хорошие медики + препараты (возможно, появятся новые) + помощь людей продлят мою жизнь еще на пару лет.

Нет, я не рефлексирую по этому поводу. И в этом огромная заслуга чувства юмора. Именно оно поддерживает меня в плохие дни, подкидывает правильные реакции на сомнительные новости и не дает шлепнутся и беспомощно барахтаться в хандре. Отдельное спасибо Пространству, что отсыпало Наташе щедрой рукой черного юмора. Он в свете онкореалий отточился, расцвел и помогает мне великолепно.

И о делах. Самочувствие сносное. Поясница и грудной отдел болят сильнее по очереди, температура поднимается до 37.2 (это типа сносно).

Сейчас скажу крамольное. Хочу карантин назад. В той части, где были закрыты парки. Потому что по факту там все равно можно было гулять, а сейчас вот стало НЕВОЗМОЖНО. Особенно бесят родители, которые совершенно не следят за детьми. Последний раз, как каталась на самокате, не могла разогнаться больше 5 км/ч (это средняя скорость пешехода). Людей куча, на звонки и крики отступить в сторону не реагируют. Но самое стрёмное — дети — те просто кидаются под колеса, а родители, клянусь, вообще за ними не смотрят. Один пацан на велике детском мне за 40 минут три (!!!) раза под колеса закатился. И ни разу его никто не контролировал. Впечатление, будто либо у некоторых дома запасные дети, либо — что детишки слишком сильно достали предков в карантине.

На этой неделе заканчиваю очередной курс таргетной терапии. И нужно начинать следующий. Препарат, к счастью, в наличии есть, даже производитель тот же (это очень важно: в прошлом году мне на второй цикл химии сменили французский препарат на чешский — и прогресс в лечении сразу тормознул). Цена тоже не изменилась — 69 тыс. грн. Мне не хватает 23-х (и это я честно старалась хоть какие-то мелкие халтурки на карантине делать — к сожалению, немного их было). Вот НАДЕЮСЬ, что сейчас ситуация изменится. А пока прошу помочь тех, кто в состоянии, и посчитает такое сомнительное вливание нужным для себя. Со своей стороны обещаю борсаться, пока будут силы.



А. Мой Марс (самокат) показал, что он таки серьезный парень. Вчера Наташин очень хороший друг взял его съездить на встречу. Видно, не рассчитал мощности машинки. Короче, лежит в больнице уже после операции — попал с винтовым переломом ноги. Я со своей стороны еще раз усвоила, что кататься нужно ОЧЕНЬ аккуратно (нет, я и так не лихачила, просто получила подтверждение). Но расстроилась сильно — друг реально испортил себе лето. Зато, говорит, прокатился в кайф, с ветерком. Буду проведывать, если разрешит.

22.05.2020. Мой изрядно послуживший с осени Рыжик отбыл в долгожданную химчистку. Отбыл бы еще в марте по графику, да карантин вмешался. Так что пока #cancer_girl обживает новый образ. Да, я был умненький зверек, и осенью вместе с качественным крутым париком прикупил два существенно подешевше — как раз на такие случаи. Ну, еще порезвиться, если шо.



Тут прическа мне нравится, хотя для этого цвета явно нужен более яркий макияж. Образ, кажется, получился какой-то «роковой» для сильного пола — бо чего-то комплиманов за 2 дня собрала до фига.

25.05.2020. Это Баста. Зубаста, ушаста и клыкаста. Еще глазаста, конечно. А вообще — кот совершенно дивной красоты — я таких только на фотках видела.

Баста появился в жизни #cancer_girl настолько не очевидным путем, что до сих пор не писала о нем, хотя в дом он попал за неделю до моего дня рождения. Я еще как-то написала: есть, мол, у меня ценнейший подарок, да не уверена, что мой.



Ценного абиссина отдали «в добрые руки» задаром — у хозяйки появилась сильнейшая аллергия. Надо сказать, у Басты вообще довольно сложный анамнез — эта хозяйка подобрала примерно годовалого кота 2 года назад, он тикал от охранников в каком-то торговом центре. Назвала Бастой, бо думала, что кошка. Оказалось — кастрированный кот. Ну, а о его детстве и отрочестве, как вы понимаете, неизвестно ничего.

Изначально мы договорились, что возьмем кота на неделю — поглядим, как будет адаптироваться — все же взрослый.

При знакомстве Баста производил ужжасно милое впечатление. Длиннолапый гибкий красавец с грацией и пластикой гепарда и огромными изумрудными глазами. Котик няшно пил водичку, доставая ее лапкой из-под крана, и приносил хозяйке брошенные в угол комнаты резиночки для волос («у него бывают, как у собаки, повадки»). Даже тернулся об ноги гостей, что все сочли хорошим признаком.

Нам выдали пакет исходных данных: кот не любит, когда его тягают на руки (нам это понравилось); ластится приходит, когда сам захочет (отлично, сказали мы). Путь к сердцу Басты лежит через еду (ну, ок, это не редкость), исключительный чистюля (отлично!), спит в ножках у хозяев (мими какое!) и по натуре молчалив.

Меня должно было насторожить слово «своеобразный» в описании характера котика. Но он был так прекрасен, что тревожный звоночек я проигнорировала… А еще ж перед знакомством прочитала на парочке сайтов о характере и повадках абиссинов: их описывали как самостоятельных активных животных, «любознательных и дружелюбных», легко подающихся дрессировке. Ага.

Душераздирающий концерт, который Баста устроил в такси, мы схавали нормально — «не любит ездить в машинах». Вспоминая, как смело я пихала пальцы через решетку роскошной переноски (успокоить котика) и лезла туда мордой, я содрогаюсь. Исключительно повезло, что обошлось без травм — например, надгрызенного пальца или пострадавшего глаза.

У нас дома любознательное животное первым делом резво выбралось из переноски, обошло и придирчиво обнюхало все закутки крохотной квартиры. Брезгливо сморщило аристократический нос и, довольно внятно матерясь (в интонациях не ошибешься), заняло стратегическую позицию — на моем компъютерном кресле, аккурат посреди комнаты.

Восседал (даже царил) с видом исключительно презрительным и чертовски злым. А длинные лапы позволяли дотянуться до проходящих мимо с любой стороны. Тогда дружелюбное животное по-змеиному, раскрывая пасть на 90 градусов, шипело и активно дралось лапищами с когтищами.

В следующие трое суток мы в полной мере оценили «своеобразный» характер Басты. Особенно стрёмно было в первую ночь — все казалось, кинется и вцепится в горло. В то время мы вообще передвигались по хате бочком и на цырлах, а котик провожал каждое движение ледяным взглядом злобно прищуренных прекрасных глаз.

Надо отдать должное, хавал он справно. Зато и блевал, думаю, от стрессового пережора несколько суток. А еще вообще не ходил в туалет. Мама как знаток по котам очень боялась, что от стресса тот может заболеть. Кот, слава Богу, на 4-й примерно день начал ходить четко на лоток. «Скорее, от стресса заболеем мы», — уточнила я мрачно.

В целом кот оказался настолько психованным бешеным созданием со сквернейшим нравом, что мы готовы были его вернуть уже на третий день. Не знаю, почему не вернули. Наверное, сказалось природное упрямство. Ну, и мы ж обе дурноватые — жалели животное, которое затягали и издергали. (Если честно, подозреваем, кота уже пробовали пристроить, да новые владельцы не потянули дрянного характера.)

А! Хозяйка пописывала мне в вайбер (просила фоточки котика на новом месте), а на мои толстые намеки «шо за психа вы нам втюхали??») нежно пела: «Все будет ха-ра-шо!».

Примерно через неделю я стала серьезно размышлять, болеют ли коты шизофренией… Если нет, думалось, нам достался первый экземпляр. Потому что Баста с утра приходил мазаться — мурчал и терся об лицо, голову, руки-ноги, и был золотой мальчик, а через 10 секунд кидался, бил те же лица когтистыми лапами и изображал шипением «сильногазированного кота». Помните анекдот? «У меня разгон, как у „Ламборджини“, — 3 секунды от зайки до стервы». На этой почве теперь я счастливая обладательница двух ярких шрамов через весь лобешник. А я ж не мужчина, меня не украшает.

Что из анамнеза подтвердилось: чистюля, капец активный и любопытный. А вот насчет молчания… Такого болтуна в жизни не встречала. Сколько мы жалоб-стенаний и кошкоматов выслушали в первое время — не передать.

Спустя почти два месяца могу с гордостью сказать: мы сделали это! Баста спит у нас между подушками или между нами под одеялком (когда захочет, конечно). Мажется и нежно поет музыкальным голоском, когда клянчит вкусняшки. Дает брать себя на ручки (ненадолго), а иногда под настроение даже усаживается на коленках, мурчит и подставляет с разных боков бошку для чухания. Спит без задних лап (первое время вскидывался на каждый шорох и даже спал в ненавистной переноске), играет лазерной указкой и мячиками. Постоянно норовит отжать мое кресло (даже умудряется спать там, когда я сижу). Пьет с ладони, если подставить руку под кран.

Из специфики: шип + драка (без когтей), когда что-то уж совсем не по нему. Активно охотится на голубей, воробьев и синиц, которых мама прикормила на подоконнике.

Да, осталась проблема с крысом — кот воспринимает его, как еду, и время от времени кидается (как бы обозначает намерение) на клетку. Крыс теперь гуляет только в присутствии меня или мамы и под наблюдением за Бастой. (Тут есть отдельная смешная история на другой раз. Если кратко: крыс — молодец! Недаром Котом назвали.)

Еще Баста уважает мужиков. Это был бы для него идеальный хозяин, да всё бабы попадаются. Это мы выяснили, глядя, как неприлично много он позволяет незнакомым дядькам в гостях.

Не знаю, как с Бастой обращались раньше, но кажется, будто пугали: очень долго прям подпрыгивал, когда «неожиданно» его касались или шум был какой. Сейчас кот стал гораздо спокойнее, и нервишки шалят существенно реже.

В сухом остатке: путем манипулирования, ухищрений, уловок и адского терпения (*слабоумие и отвага*) мы получили обалденно красивого интеллигентного самостоятельного кота. Еще и умного весьма. Да, со сложным характером (но у кого из нас нет тараканов?) И да, он больше своих собратьев сам по себе, независимый — дай дорогу. Но зато особо ценны моменты, когда Баста САМ подлазит мазаться. Реально впору гордиться собой. Я и горжусь.



Ну, вы поняли: раз я засветила Басту здесь, значит, наконец мы воспринимаем друг друга, как «свои». Надеюсь, Баста — мое животное, а я — его человек. У #cancer_girl раньше такого опыта не было.

Пы.Сы. Вот после всего этого я сплюну три раза через плечо и постучу об деревяшку.

Пы.Сы.2 А с теми умниками, шо трындели про дружелюбие абиссинской породы, я б Басту на пару часов закрыла — пущай бы полетали.

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