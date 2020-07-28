Самые модные летние сумки: как и с чем носить

Стилисты говорят, что правильно подобранная сумочка может украсить любой образ. Известный фэшн-эксперт, режиссер программ о моде Светлана Лищинская эксклюзивно для «ФАКТОВ» назвала самые актуальные модели лета.

- Сумка должна быть удобной — вот главный тренд лета, — рассказала Светлана. - С этим аксессуаром должно быть комфортно идти в офис, магазин и на вечеринку. Никаких стразов и блесток! Строгая элегантность, граничащая с вызовом. Поэтому цепи, бахрома, неожиданные фактуры или цветовая гамма только приветствуются.

— Кожа или текстиль — из чего должна быть сделана сумка?

— Кожа — это классика, которая никогда не выйдет из моды. В этом сезоне она может быть перфорированной или «мятой». Тканевые сумки не исчезли совсем — они просто обрели более строгую форму. А вот хлопковые торбы перестали быть актуальными, хотя окончательно этот тренд не искоренить — он оказался слишком удобным. Поэтому не страшно, если вашу небольшую кожаную сумочку на длинном ремешке дополнит торба ей в цвет. Зато туда может поместиться ноутбук или книга.

- Сохранилась ли мода на крохотные сумочки?

- Те, которые можно надевать на пояс или запястье руки? Да, некоторые дизайнеры по-прежнему проявляют к ним любовь — Dolce&Gabbana представил целую линейку «крошек». Актуальны и сумки из соломки. Особенно хороши они для тех, кто собирается в отпуск — они легки, вместительны и подойдут к любому наряду.

- Какие сумки сейчас на пике моды?

- Сумки-ведра. Так их называют потому, что они, действительно, напоминают небольшие ведра. Эти сумки могут быть из кожи и текстиля. Самые актуальные цвета — серые и болотные. Не думаю, что подобная форма приживется надолго — все-таки она не очень практична — подобные модели не застегиваются. Но, если в вашем гардеробе уже достаточно других моделей, то стоит побаловать себя такой модной обновкой.

- Стоит ли подбирать обувь в тон цвета сумки?

- Нет, это сейас уже не модно. И обувь и сумочка по отдельности говорят о вкусе своей хозяйки.

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