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Здоровье и медицина

У 78% переболевших коронавирусом возникают проблемы с сердцем — результаты исследования

7:40 29 июля 2020
Пробирка с кровью больного COVID-19

После того, как ученые назвали заболевание, увеличивающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз, стали известны внушающие опасения результаты исследований, проведенных в Германии. Они были опубликованы в журнале JAMA Cardiology.

Как выяснили ученые, из 100 переболевших COVID-19 пациентов Университетской клиники Франкфурта в возрасте от 45 до 53 лет у 78 человек были выявлены проблемы с сердцем. Даже у тех, кто до заболевания коронавирусом был полностью здоров.

Большинство обследованных людей лечились на дому. Лишь 33 из них были госпитализированы.

Вирус, который, как считали первоначально, вызывает лишь респираторное заболевание, атакует не только легкие, но проникает и в ткани сердца, вызывая структурные изменения, которые наблюдались даже два месяца спустя после выздоровления.

У 76 человек в крови были выявлены биомаркеры, свойственные перенесшим инфаркт, у 60 пациентов на снимках МРТ были заметны признаки миокардита — воспаления сердечной мышцы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ВОЗ созывает чрезвычайную комиссию из-за усиления пандемии коронавируса.

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