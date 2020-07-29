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Не раньше 2024 года: сделан печальный прогноз о восстановлении авиапутешествий
В Международном профсоюзе авиационного транспорта пессимистически оценивают перспективы возрождения сектора после пандемии коронавируса. Напомним, что количество стран, куда могут этим летом лететь украинцы, выросло до 39.
Авиаперевозчики считают, что возвращения к «доконоравирусным» показателям произойдет не ранее 2024 года, передает УНИАН со ссылкой на ABC News. Так, Международная ассоциация воздушного транспорта отодвинула свой прогноз относительно восстановления отрасли на целый год из-за медленных темпов сдерживания вспышки коронавируса в США и развивающихся странах.
Несмотря на то что перевозчики констатируют определенное восстановление отрасли после жесткого карантина весной 2020 года, увеличение перевозок оценивают как «едва заметное». К примеру, в июне трафик был на 86,5% ниже, чем за аналогичный период 2019 года. В апреле сокращение составляло 94,1%.
Отмечается, что много самолетов остается на земле, а выполняющие внутренние рейсы заполнены в среднем на 62,9% мест. На международных линиях показатель заполняемости еще меньше — 38,9%.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине запустили интерактивную карту, на которой показаны страны, куда разрешен въезд украинцем, а также названы условия для пересечения границы.71
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