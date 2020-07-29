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Неделю скрывала симптомы: в Николаеве разгорелся скандал вокруг смерти медработника от коронавируса (видео)
В Николаеве широкий резонанс получила появившаяся в СМИ информация о смерти от коронавируса санитарки одной из городских больниц. У людей появились сомнения в правильности диагноза умершей. Пожилая женщина много лет страдала сахарным диабетом.
Как сообщило издание «Новости-N», первые признаки заболевания у пациентки появились еще 17 июля — сильно повысилась температура. Однако женщина не стала никому сообщать о них, а лишь начала принимать жаропонижающие препараты. При этом продолжала ходить на работу в больницу. И только 21 июля, когда заболевшая почувствовала себя совсем плохо, она обратилась за медицинской помощью.
Женщина была госпитализирована в Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний, проведенные исследования подтвердили наличие у нее коронавируса. Уже на момент поступления в больницу состояние пациентки расценивалось как тяжелое — сахарный диабет значительно усиливает тяжесть протекания коронавирусной инфекции.
В то же время главврач Николаевского центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова опубликовала у себя на странице Facebook пост, в котором сообщила, что поскольку у общественности появились сомнения в правильности диагноза умершей (якобы она умерла не от коронавируса) санитарки, 29 июля было проведено вскрытие.
«Сомнения в диагнозе у нас нет, — говорит Светлана Федорова, — к сожалению, мы видим публикации, которые направлены на дискредитацию медперсонала… Сегодня мы могли бы не вскрывать эту пациентку, потому что диагноз лабораторно подтвержденный. Но возникло такое общественное мнение — и идет рисковать заведующая, идут рисковать медработники на вскрытие, потому что любое вскрытие — это риск заражения».
Вскрытие показало, что женщина действительно была больна COVID-19.
«Ничего нового мы не увидели. Шансов выжить у этой больной не было, — сообщила Светлана Федорова. — Легкие полностью черного цвета, абсолютно „ковидные“. Еще раз будет отправлен материал, как положено, но сомнений в диагнозе нет».
Весь медперсонал больницы, где работала умершая, сдает анализы на коронавирус.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что количество заболевших коронавирусом в Украине растет день ото дня.
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Неделю скрывала симптомы: в Николаеве разгорелся скандал вокруг смерти медработника от коронавируса (видео)
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
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