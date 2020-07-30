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Задержание наемников ЧВК "Вагнер": МИД Беларуси вызывает посла Украины
Министерство иностранных дел Беларуси вызовет послов России и Украины в связи с задержанием 33 российских граждан в стране.
Об этом в эфире STV заявил государственный секретарь Совета Безопасности Андрей Равков, сообщает «Крым.Реалии».
«Уже сейчас, по имеющейся информации после опроса этих людей, около 14 человек — это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы на Донбассе. Поэтому приглашается посол Украины по этому вопросу», — отметил он в ходе заседания Совета безопасности Беларуси Равков, сообщает агентство БелТА.
Как известно, Государственное информационное агентство БелТА сообщило 29 июля, что ночью белорусские правоохранители задержали 32 боевиков иностранной частной военной компании под Минском. Еще одного задержали позже на юге Беларуси. По данным издания, все задержанные являются гражданами России в возрасте от 24 до 55 лет.
В то же время российская служба Радио Свобода, которая проанализировала обнародованный агентством БелТА список задержанных, выяснила, что как минимум один из них, Геннадий Фетисов, родился и прожил всю жизнь в Донецке, то есть, скорее всего, имеет украинское гражданство.
После этого российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне боевиков «ДНР», подтвердил, что среди задержанных — несколько человек из его так называемого «батальона».
В целом более половины задержанных находятся в базе данных украинского сайта «Миротворец». 5 из 20 человек, найденных в базе «Миротворца», названы членами так называемой «группы Вагнера», которая участвовала в войнах на востоке Украины и в Сирии.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко назвал задержание боевиков «чрезвычайным происшествием» и поручил «обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что после появления сообщений о задержании в Беларуси членов иностранной частной военной компании Вагнера власти страны решили усилить оперативное прикрытие государственных границ, а на дорогах появились колонны военной техники.26
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