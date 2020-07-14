Умер известный российский рэпер

Шоу-бизнес

В России умер рэпер Murda Killa — музыкант Максим Решетников. Ранее сообщалось о смерти музыканта Олега Парастаева — участника группы «Альянс» и автора ставшей знаменитой песни «На заре».

По информации «Рамблер-новости», о смерти Решетникова, которому было 27 лет, сообщил блогер Саша Конь. Рэпера начали искать после того, как он несколько дней не выходил на связь. Блогер с приятелем поехал вскрывать дом музыканта, «догадываясь, что нас ждет».

О причинах смерти ничего не сообщается.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на 69-м году жизни умер заслуженный артист России Виктор Проскурин, сыгравший Ляпишева в фильме «Большая перемена».



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