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Шоу-бизнес

В 47 лет умер один из основателей группы The Roots (фото, видео)

11:25 30 июля 2020
Malik B

Умер один из основателей популярной американской хип-хоп-группы The Roots — Malik B (настоящее его имя — Малик Абдул Басит). Об этом сообщается на странице группы в соцсети Twitter. Рэперу было 47 лет. Причина смерти пока не сообщается. По данным NBC News, Малик злоупотреблял наркотиками.

«Organix», дебютный альбом группы The Roots, ставшей впоследствии обладателем престижной музыкальной премии «Грэмми», вышел в 1993 году. Малик работал с коллективом над первыми четырьмя альбомами, а затем покинул группу и начал строить сольную карьеру. Хотя время от времени продолжал периодически сотрудничать с The Roots. Так, он принял участие в записи их альбома 2006 года Game Theory.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти одного из основателей рок-группы Fleetwood Mac Питера Грина.

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