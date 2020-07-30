В 47 лет умер один из основателей группы The Roots (фото, видео)

Умер один из основателей популярной американской хип-хоп-группы The Roots — Malik B (настоящее его имя — Малик Абдул Басит). Об этом сообщается на странице группы в соцсети Twitter. Рэперу было 47 лет. Причина смерти пока не сообщается. По данным NBC News, Малик злоупотреблял наркотиками.

We regretfully inform you of the passing of our beloved brother and long time Roots member Malik Abdul Basit. May he be remembered for his devotion to Islam and innovation as one of the most gifted MCs of all time. We ask that you please respect his family in our time of mourning pic.twitter.com/NVHtb2CFWP — The Roots (@theroots) July 29, 2020

«Organix», дебютный альбом группы The Roots, ставшей впоследствии обладателем престижной музыкальной премии «Грэмми», вышел в 1993 году. Малик работал с коллективом над первыми четырьмя альбомами, а затем покинул группу и начал строить сольную карьеру. Хотя время от времени продолжал периодически сотрудничать с The Roots. Так, он принял участие в записи их альбома 2006 года Game Theory.

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