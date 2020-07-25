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Умер один из основателей легендарной рок-группы Fleetwood Mac (фото, видео)
В субботу, 25 мая, у себя дома скончался один из лучших рок-гитаристов в мире Питер Грин. Ему было 73 года. Семья музыканта сообщила, что он умер во сне. Журнал Mojo поставил Грина на третье место в рейтинге лучших гитаристов всех времен. В таком же рейтинге от журнала Rolling Stone Питер занимает 58-е место. Его игра в композиции The Super-Natural считается одним из лучших гитарных соло в истории рок-музыки.
Питер Грин родился в Лондоне 29 октября 1946 года. В семье было четверо детей. Первые уроки игры на гитаре Питеру преподал его старший брат Майкл. С 11 лет мальчик стал упорно заниматься самостоятельно. Уже спустя четыре года он стал профессиональным музыкантом.
В 1965 году он выступал вместе с Эриком Клэптоном в группе The Bluesbreakers и принял участие в записи альбома A Hard Road (1967 год). Клэптон высоко ценил манеру игру Грина и не раз публично восхищался ею. Знаменитый Би Би Кинг и вовсе считал, что игра Питера является само восхитительной их тех, что ему когда-либо приходилось слышать. «Только Грин заставлял меня покрываться холодным потом», — признавался легендарный гитарист.
В 1967 году The Bluesbreakers распались. Ударник Мик Флитвуд, гитарист Джереми Спенсер и Питер Грин решили создать новую группу. Они пытались уговорить басиста Джона Макви присоединиться к ним. Но он долго упирался. Тогда они заявили ему, что назовут группу Fleetwood Mac. И Джон согласился. Так появилась одна из лучших рок-групп в истории.
Грин выступал в ней до 1970 года включительно. Он является автором главных хитов группы того периода — Albatross, Black Magic Woman, Oh Well, Man of the World. Питер был вынужден покинуть Fleetwood Mac из-за проблем с психическим здоровьем. Врачи выявили у него шизофрению.
Группа продолжила свои выступления без него. Грин смог возобновить карьеру только в начале 90-х. Долгое время он отказывался встречаться с Флитвудом и другими музыкантами, с которыми играл раньше. Но в 1998 году Fleetwood Mac воссоединилась для того, чтобы принять участие в церемонии включения группы в Зал славы рок-н-ролла.
В начале нынешнего года Грин, Флитвуд и другие члены группы вместе с Дэвидом Гилмором (Pink Floyd), Стивеном Тайлером (Aerosmith), Билли Гиббонсом (ZZ Top) и другими известными музыкантами дали грандиозный концерт в лондонском зале Palladium. Шоу было посвящено раннему периоду творчества Fleetwood Mac.
Питер был женат на Джейн Сэмюэлс. Но их брак просуществовал не больше года. Они расстались сразу после рождения дочери Роузбад.
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