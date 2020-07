Умер один из основателей легендарной рок-группы Fleetwood Mac (фото, видео)

В субботу, 25 мая, у себя дома скончался один из лучших рок-гитаристов в мире Питер Грин. Ему было 73 года. Семья музыканта сообщила, что он умер во сне. Журнал Mojo поставил Грина на третье место в рейтинге лучших гитаристов всех времен. В таком же рейтинге от журнала Rolling Stone Питер занимает 58-е место. Его игра в композиции The Super-Natural считается одним из лучших гитарных соло в истории рок-музыки.

Питер Грин родился в Лондоне 29 октября 1946 года. В семье было четверо детей. Первые уроки игры на гитаре Питеру преподал его старший брат Майкл. С 11 лет мальчик стал упорно заниматься самостоятельно. Уже спустя четыре года он стал профессиональным музыкантом.

В 1965 году он выступал вместе с Эриком Клэптоном в группе The Bluesbreakers и принял участие в записи альбома A Hard Road (1967 год). Клэптон высоко ценил манеру игру Грина и не раз публично восхищался ею. Знаменитый Би Би Кинг и вовсе считал, что игра Питера является само восхитительной их тех, что ему когда-либо приходилось слышать. «Только Грин заставлял меня покрываться холодным потом», — признавался легендарный гитарист.

В 1967 году The Bluesbreakers распались. Ударник Мик Флитвуд, гитарист Джереми Спенсер и Питер Грин решили создать новую группу. Они пытались уговорить басиста Джона Макви присоединиться к ним. Но он долго упирался. Тогда они заявили ему, что назовут группу Fleetwood Mac. И Джон согласился. Так появилась одна из лучших рок-групп в истории.

Группа Fleetwood Mac в начале своей карьеры

Грин выступал в ней до 1970 года включительно. Он является автором главных хитов группы того периода — Albatross, Black Magic Woman, Oh Well, Man of the World. Питер был вынужден покинуть Fleetwood Mac из-за проблем с психическим здоровьем. Врачи выявили у него шизофрению.

Группа продолжила свои выступления без него. Грин смог возобновить карьеру только в начале 90-х. Долгое время он отказывался встречаться с Флитвудом и другими музыкантами, с которыми играл раньше. Но в 1998 году Fleetwood Mac воссоединилась для того, чтобы принять участие в церемонии включения группы в Зал славы рок-н-ролла.

1998 год. Музыканты из Fleetwood Mac участвуют в церемонии включения группы в Зал славы рок-н-ролла

В начале нынешнего года Грин, Флитвуд и другие члены группы вместе с Дэвидом Гилмором (Pink Floyd), Стивеном Тайлером (Aerosmith), Билли Гиббонсом (ZZ Top) и другими известными музыкантами дали грандиозный концерт в лондонском зале Palladium. Шоу было посвящено раннему периоду творчества Fleetwood Mac.

Питер Грин в начале 2020 года

Питер был женат на Джейн Сэмюэлс. Но их брак просуществовал не больше года. Они расстались сразу после рождения дочери Роузбад.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти известного американского рок-гитариста Боба Кулика. Он умер в мае в возрасте 70 лет.

75

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter