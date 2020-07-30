Что делать, если укусила змея или оса



Змеи, пауки, различные насекомые могут принести немало неприятностей: среди них есть ядовитые. Что делать, чтобы свести к минимуму негативную реакцию организма?

— Сразу хочу предупредить, чего делать не надо, если вас или того, кто находится рядом, укусила змея, — говорит директор столичного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Анатолий Вершигора. — Существует заблуждение: мол, чтобы спасти пострадавшего, надо быстро отсосать из ранки яд. Так никому не поможешь, а вот попавший в рот яд мигом всосется в кровь того, кто оказывает помощь. Пострадавших станет уже двое. Кроме того, не надо смазывать место укуса йодом. В лучшем случае это ничего не даст, в худшем — вызовет аллергическую реакцию на йод.

— Аллергическая реакция может возникнуть и на сам яд?

— Да. При любых укусах — змей, пауков, насекомых — такая реакция возможна. Поэтому противоаллергический препарат надо всегда иметь под рукой и в случае укуса сразу его использовать. Например, вскоре начнется сезон дынь и арбузов, а это время, когда свирепствуют осы, пчелы. И при их укусах, и при укусах змей важно обезопасить человека от аллергического шока. Надо также наложить давящую повязку выше места укуса змеи (но не больше чем на час), приподнять пострадавшую конечность, приложить холод, чтобы замедлить всасывание яда.

— Всегда ли надо вызывать скорую помощь?

— При укусе змеи реакция может развиться не сразу. Поэтому надо доставить человека в отделение токсикологии ближайшей больницы. Там должны оказать помощь. Часто бывает, что беда случилась в лесу, далеко от населенного пункта, и добираться в больницу надо самим. Это надо делать как можно скорее. Если же вы уже в городе, а симптомы нарастают, «скорую» вызывайте немедленно.

Специалисты Западноукраинского специализированного детского медицинского центра, находящегося во Львове, сообщают, что им ежегодно приходится оказывать помощь тридцати детям, пострадавшим от укусов змей. В связи с этим они разработали алгоритм действий в подобных ситуациях и опубликовали информацию в Telegram-канале.

Пять неотложных действий Переместить потерпевшего туда, где ему не угрожает повторный укус.

Снять с поврежденной конечности все, что может мешать кровообращению, — украшения, обувь, тесную одежду.

Иммобилизовать конечность в удобном для потерпевшего положении. Можно сделать шину из подручных материалов. Конечность зафиксировать в приподнятом положении.

Место укуса обработать антисептиком или промыть проточной водой с мылом.

Не разрешайте потерпевшему активно двигать пораженной конечностью, чтобы мышечные сокращения не ускорили всасывание яда.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как врачи спасали ребенка с Киевщины, которого укусила неизвестная ядовитая змея.

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