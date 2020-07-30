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"Угрожавшей Зеленскому" Марусе Звиробий вручили обвинительный акт (видео)
После того, как обвинительный акт в деле об «угрозах Зеленскому» вручили народному депутату Украины из парламентской фракции «Европейская солидарность» Софии Федыне, такой же документ получила и военнослужащая Маруся Звиробий.
Об этом она сообщила в социальных сетях, напомнив, что речь идет о записанном вместе с Федыной видеоролике после того, как президент Украины пообщался с ветеранами АТО перед разведением войск у Золотого.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о подозрении Марусе Звиробий сообщили зимой этого года, суд избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства.51
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