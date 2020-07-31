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Обещали "надавить" на следователей: в Полтаве на вымогательстве 80 тысяч долларов попались сотрудники ГБР и полиции

10:08 31 июля 2020
ГБР

Сотрудники ГБР, ранее задержавшие банду полицейских в Павлограде, поймали на «горячем» работников Госбюро расследований и Нацполиции на вымогательстве 80 тысяч долларов.

Как сообщают в ГБР, значительную сумму в валюте требовали, обещая повлиять на руководство Госбюро расследований и следователей Нацполиции.

«Следователем Главного следственного управления ГБР начато уголовное производство по факту вымогательства неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц в составе следователя теруправления ГБР, расположенного в городе Полтаве, оперуполномоченного Полтавского управления Нацполиции и гражданского лица», — сообщают в Госбюро расследований.

По версии следствия, эти люди требовали от гражданина 80 тысяч долларов «за совершение давления на следователей Нацполиции, чем вводили в заблуждение, сообщив, что часть из указанной суммы якобы должна быть передана руководству ГБР для активизации расследования уголовного производства в отношении полицейских».

После получения половины запрошенной суммы, были задержаны двое правоохранителей и гражданский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице задержали чиновницу, которая за 4 миллиона гривен обещала бизнесменам повлиять на руководство Антимонопольного комитета, чтобы уменьшить выписанные им штрафы.

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Обещали "надавить" на следователей: в Полтаве на вымогательстве 80 тысяч долларов попались сотрудники ГБР и полиции

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