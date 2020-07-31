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Происшествия

В Киеве задержали торговцев оружием: подробности и фото

16:39 31 июля 2020
Оружие

Сотрудники СБУ, ранее задержавшие организаторов взрывов возле столичных станций метро «Шулявская» и «Минская», пресекли деятельность межрегиональной группировки, торгующей оружием.

Как сообщают в спецслужбе, в столице задержали организатора группы, которая нелегально продавала оружие и боеприпасы в ряде регионов страны.

«Группа „работала“ в подпольном цехе в столице, а оружие сбывала через личные связи, в том числе в криминальных кругах, в других регионах Украины», — говорится в сообщении.

Во время обысков на «производстве» и по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили:

  • три пистолета-пулемета системы «SA-26» и 9 магазинов к ним;
  • карабин марки «Форт-201»;
  • почти 500 патронов различного калибра;
  • 9 магазинов к автомату Калашникова;
  • большое количество запчастей и элементов к стрелковому оружию и боеприпасов.

Сообщается, что организатору грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудники спецслужбы пресекли схему по раздаче соцвыплат из украинского бюджета боевикам «ДНР» — в Бахмуте были задержаны трое человек, в том числе и сотрудник государственного банка Украины.

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