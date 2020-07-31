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Женщина избила годовалую дочь до реанимации: шокирующие детали происшествия на Житомирщине
В Житомирской области родная мать так избила годовалую дочку, что ее увезли в реанимацию. Похожая ситуация случилась и в Одесской области — там ребенка еще и приковали цепью.
На Житомирщине на помощь малышке соседей позвали другие дети. Девочку увезли в реанимацию. Врачи обнаружили у нее ушибы мягких тканей лица, гематомы. Состояние средней тяжести.
В больнице у кроватки малышки дежурит бабушка, которая от соседей узнала, что ее дочь избила внучку.
Бабушка знает, что дочь пьет, хотя у нее на руках пятеро детей и все от разных мужчин. Другая бабушка присматривает за старшими детьми и говорит, что не знала о рукоприкладстве невестки.
В полиции, из-за пьянства мамы, семья давно на учете.
Специалист по социальной работе Потиевской ОТГ Валентина Демиденко в должности всего месяц, однако уже дважды успела посетить семью. Признается, что женщину ей было жалко, говорится в сюжете ТСН.
Семья, в основном, живет на деньги, которые женщина получает как многодетная мать-одиночка.
После этого случая соцслужбы решили детей горе-матери не отдавать. Они пока поживут у бабушек, потом их судьбу решит суд.
Полиция открыла уголовное производство по факту ненадлежащего выполнения родительских обязанностей.
Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти 6-летнего мальчика в Киеве, которого зверски избил его крестный.
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