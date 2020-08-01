Крушение поезда в Португалии: два человека погибли, десятки получили травмы

В Португалии возле города Коимбра в результате железнодорожной катастрофы два человека погибли, десятки получили травмы. Поезд следовал из Лиссабона в Брагу с остановками в Коимбре и Порту и около 15:30 31 июля врезался в машину по обслуживанию железной дороги в городке Суре.

В поезде Alfa Pendular, который является самым быстрым в Португалии, было более 200 пассажиров. По словам мэра Суре, двое погибших работали на железнодорожных путях, когда произошло столкновение, сообщает BBC.

На место инцидента прибыли экстренные службы и два медицинских вертолета. В результате катастрофы в поезде возникла паника.

«Вагон останавливался около 10 или 15 секунд. Люди кричали и лежали на земле. Затем вагон начал заполняться пылью. Мы застряли внутри, потому что двери были повреждены. Кто-то успел выломать одну из них, и мы начали вылезать и помогать другим вылезать», — рассказал один из пассажиров поезда.

Как писали «ФАКТЫ», железнодорожные аварии случаются и в Украине. Так, недавно в Днепропетровской области произошло ЧП на железной дороге — на перегоне Воскобойня — Верхнеднепровск в обоих направлениях движения сошли с рельсов подвижные составы. Тогда с рельсов сошли три вагона, а груз высыпался на полотно.

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