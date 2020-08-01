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В сети появилось видео ликвидации "полтавского террориста" Скрипника (18+)
«Полтавского террориста» Романа Скрыпника, который 23 июля взял в заложники полицейского и угрожал устроить взрыв в городе, ликвидировали ночью на окраине поселка Опошня Зеньковского района Полтавской области.
Видео в соцсети выложил глава МВД Арсен Аваков, отметив, что Скрипник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате.
Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка «полтавського терориста», який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських — зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020
Дякую поліції за професійну роботу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0
Напомним, 23 июля в Полтаве правоохранители пытались задержать автоугонщика. Им оказался ранее судимый Роман Скрипник. Во время задержания Скрипник взял в заложники полковника полиции.
Впоследствии, преступник отпустил полицейского, покинул авто на дороге и убежал в лес, где скрывался.
Скрипника искали более 500 сотрудников правоохранительных органов. Они использовали приборы ночного видения и квадракоптеры, но долгое время их поиски были безрезультатными.
Подробности ликвидации «полтавского террориста» в материале «ФАКТОВ».407
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