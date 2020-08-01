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В сети появилось видео ликвидации "полтавского террориста" Скрипника (18+)

12:57 1 августа 2020
Скрипник

«Полтавского террориста» Романа Скрыпника, который 23 июля взял в заложники полицейского и угрожал устроить взрыв в городе, ликвидировали ночью на окраине поселка Опошня Зеньковского района Полтавской области.

Видео в соцсети выложил глава МВД Арсен Аваков, отметив, что Скрипник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате.

Напомним, 23 июля в Полтаве правоохранители пытались задержать автоугонщика. Им оказался ранее судимый Роман Скрипник. Во время задержания Скрипник взял в заложники полковника полиции.

Впоследствии, преступник отпустил полицейского, покинул авто на дороге и убежал в лес, где скрывался.

Скрипника искали более 500 сотрудников правоохранительных органов. Они использовали приборы ночного видения и квадракоптеры, но долгое время их поиски были безрезультатными.

Подробности ликвидации «полтавского террориста» в материале «ФАКТОВ».

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