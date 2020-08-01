Стал известен обладатель «Золотой бутсы» лучшему бомбардиру европейских чемпионатов (фото, видео)

В европейском футболе определился новый обладатель «Золотой бутсы», которая ежегодно вручается игроку, забившему наибольшее количество мячей в национальных чемпионатах Старого Света.

По итогам сезона-2019/2020 им стал нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле. Несмотря на то, что чемпионат Италии остается единственным незавершенным в Европе (команды в этот уик-энд проведут поединки последнего тура), форвард «римских орлов» уже может принимать поздравления. Забив 35 мячей, Чиро опережал на четыре результативных удара пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду из «Ювентуса».

В завершающемся сезоне серии А голы Иммобиле нередко приносили "Лацио" победы

Португалец теоретически мог догнать лидера бомбардирской гонки после заключительного поединка сезона, но не был включен в заявку «Старой Синьоры» на матч с «Ромой», и, соответственно, потерял шанс побороться за награду, которую завоевывал четыре раза в карьере — в 2008-м, 2011-м, 2014-м и 2015-м.

Что касается Иммобиле, который впервые забил 35 мячей за один сезон в чемпионате страны (форвард также выступал в Германии и Испании), то это первая «Золотая бутса» в его карьере.

К слову, на второй строчке в бомбардирской гонке за «Золотой бутсой» расположился поляк Роберт Левандовски из «Баварии». Вот только если Иммобиле для того, чтобы забить 35 мячей, понадобилось 36 матчей, то форвард мюнхенцев свои 34 гола оформил в 31 встрече.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист «Милана», «Интера» и «Ювентуса» Андреа Пирло стал тренером.

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