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В России заявили, что уже осенью начнут выпуск вакцины от COVID-19: эксперты выразили сомнения
В России государственный научный центр «Вектор» в Новосибирской области в ноябре 2020 года планирует начать производство вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
По его словам, вакцинация населения может начаться уже в конце нынешнего или начале будущего года. Первыми будут вакцинировать людей из «групп риска» — врачей и учителей, а за ней последует и массовая вакцинация, сообщает Радио Свобода.
При этом ряд экспертов подвергают сомнению утверждения российских властей о готовности к вакцинации уже в этом году. Указывается на недостаток информации о разработке вакцин и их испытаниях.
Ведущий американский иммунолог Энтони Фаучи на слушаниях в Конгрессе на этой неделе также выразил сомнения в эффективности вакцин, разрабатываемых в России и Китае.
«Я надеюсь, что китайцы и русские действительно тестируют свои вакцины, прежде чем начать их вводить кому бы то ни было», — сказал он.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в России уже объявляли, что им якобы удалось испытать вакцину против коронавирусной инфекции. Российский институт трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета объявил клинические испытания успешно завершенными, проблем со здоровьем у исследуемых лиц не обнаружилось.51
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