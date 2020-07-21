Путинские военные сделали громкое заявление о готовности вакцины от COVID-19

В России якобы уже готова первая вакцина от коронавируса. Ранее в Севастополе появились первые в мире «привитые от коронавируса» люди.

О создании вакцины от COVID-19 первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

«На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — цитирует Цаликова Meduza.

При этом поступают противоречивые сведения о сроках запуска в производство этого препарата. Так, доктор биологических наук Сергей Борисевич считает, что «ученым еще предстоит огромный пласт аналитической работы, составление итоговых отчетов, представление результатов, государственная регистрация вакцинного препарата». А глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о начале массового производство вакцины уже в августе.

Ранее сообщалось, что в Великобритании прошли успешные испытания вакцины от коронавируса.

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