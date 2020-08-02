27.53 / 27.73 32.34 / 32.72
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Будет убирать Лукашенко любыми способами»: Пионтковский раскрыл план Путина по Беларуси

20:18 2 августа 2020
«Будет убирать Лукашенко любыми способами»: Пионтковский раскрыл план Путина по Беларуси

В России еще с 1996 года ждали, что Лукашенко согласится на присоединение Беларуси, поэтому Путин только продолжил политику своего предшественника Бориса Ельцина. В эфире канала «Украина 24» российский политолог Андрей Пионтковский напомнил, что в 1996 году именно Москва помогла Лукашенко прийти к власти, «совершив государственный переворот».

«Цель Путина, да не только Путина, но и всей российской элиты в течение последних 25 лет, — это поглощение Беларуси. Это не с Путина началось, на это рассчитывала и ельцинская администрация, когда в 1996 году они помогли Лукашенко совершить госпереворот», — сказал политолог.

По его оценке, обещания «бацьки» «вступить» в Российскую Федерацию очень вдохновляли всю российскую политическую элиту.

Читайте также: Путину нужна Беларусь, он будет «дожимать» Лукашенко, — Портников

Однако в результате оказалось, что Лукашенко не собирался менять свое положение диктатора на секретаря минского обкома, и это вызывало чрезвычайное раздражение в Москве, которое достигло пика в последние месяцы.

Поэтому теперь Путин выбирает, какой вариант поглощения Беларуси будет более выгодным для него и готов убирать Лукашенко любыми способами.

«Сейчас он взвешивает, какой из вариантов поглощения Беларуси более выгоден ему: приход слабого Лукашенко, которого потом можно додавить, либо приход неопытной оппозиции, которая хочет улучшить отношения с Россией, вернее, с путинским режимом. Улучшение для Путина может быть только одно — согласие на отказ от суверенитета Беларуси», — объяснил эксперт.

Напомним, после скандального ареста в Минске «вагнеровцев» Жириновский прямо заговорил о «крымском» сценарии для Беларуси.

192

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

«Будет убирать Лукашенко любыми способами»: Пионтковский раскрыл план Путина по Беларуси

«Будет убирать Лукашенко любыми способами»: Пионтковский раскрыл план Путина по Беларуси

Максим Миргородский

Голубые береты уже в прошлом, как и празднование дня ВДВ, — комбриг Миргородский

В самолете

В летящем на Ибицу самолете устроили драку из-за пассажиров без маски (видео)

Игорь Суркис и Олег Блохин

«Надо просто совесть иметь»: Суркис жестко ответил на выпады Блохина после назначения Луческу (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер