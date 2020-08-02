«Будет убирать Лукашенко любыми способами»: Пионтковский раскрыл план Путина по Беларуси

В России еще с 1996 года ждали, что Лукашенко согласится на присоединение Беларуси, поэтому Путин только продолжил политику своего предшественника Бориса Ельцина. В эфире канала «Украина 24» российский политолог Андрей Пионтковский напомнил, что в 1996 году именно Москва помогла Лукашенко прийти к власти, «совершив государственный переворот».

«Цель Путина, да не только Путина, но и всей российской элиты в течение последних 25 лет, — это поглощение Беларуси. Это не с Путина началось, на это рассчитывала и ельцинская администрация, когда в 1996 году они помогли Лукашенко совершить госпереворот», — сказал политолог.

По его оценке, обещания «бацьки» «вступить» в Российскую Федерацию очень вдохновляли всю российскую политическую элиту.

Однако в результате оказалось, что Лукашенко не собирался менять свое положение диктатора на секретаря минского обкома, и это вызывало чрезвычайное раздражение в Москве, которое достигло пика в последние месяцы.

Поэтому теперь Путин выбирает, какой вариант поглощения Беларуси будет более выгодным для него и готов убирать Лукашенко любыми способами.

«Сейчас он взвешивает, какой из вариантов поглощения Беларуси более выгоден ему: приход слабого Лукашенко, которого потом можно додавить, либо приход неопытной оппозиции, которая хочет улучшить отношения с Россией, вернее, с путинским режимом. Улучшение для Путина может быть только одно — согласие на отказ от суверенитета Беларуси», — объяснил эксперт.

Напомним, после скандального ареста в Минске «вагнеровцев» Жириновский прямо заговорил о «крымском» сценарии для Беларуси.

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