24.40 / 24.62 26.52 / 26.88
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Понуждают к интеграции»: Лукашенко рассказал о давлении со стороны России

13:37 27 февраля 2020 62
Лукашенко и Путин
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Россия, которая проводит последовательную политику силового принуждения Украины к братским отношениям, действует подобным образом и в отношении Беларуси. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции. Новый термин появился в союзе — „понуждение к интеграции“. И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси», — цитирует Лукашенко агентство «БелТА».

В качестве положительного примера интеграции Лукашенко вспомнил времена первого президента РФ Бориса Ельцина, когда происходила реальная интеграция двух государств в сфере экономики, жизни людей, но при этом никто не посягал на суверенитет и независимость.

«Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции», — подчеркнул президент Беларуси, отметив, что понуждение сопровождается масштабной пропагандой в росСМИ.

Напомним, в настоящее время Россия и Беларусь ведут согласование «дорожных карт» по интеграции в рамках создания союзного государства. Планируется, что все интеграционные дорожные карты вступят в силу с 1 января 2021 года.

Отметим, бывший советник Путина Андрей Илларионов считает, что стратегической целью Путина является поглощение и Беларуси, и Украины. А в СНБО Украины не исключают возможности военного вторжения России на территорию Беларуси.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Владимир Путин

"Все решается в Москве": Загороднюк рассказал, зачем Путину была нужна атака под Золотым

Ирина Федишин

"Беременная" Ирина Федишин просит помощи у диетолога

Любовь Успенская

Любовь Успенская отказалась от пяти миллионов

Лукашенко и Путин

«Понуждают к интеграции»: Лукашенко рассказал о давлении со стороны России

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер