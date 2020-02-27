Мир

«Понуждают к интеграции»: Лукашенко рассказал о давлении со стороны России

Россия, которая проводит последовательную политику силового принуждения Украины к братским отношениям, действует подобным образом и в отношении Беларуси. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции. Новый термин появился в союзе — „понуждение к интеграции“. И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси», — цитирует Лукашенко агентство «БелТА».

В качестве положительного примера интеграции Лукашенко вспомнил времена первого президента РФ Бориса Ельцина, когда происходила реальная интеграция двух государств в сфере экономики, жизни людей, но при этом никто не посягал на суверенитет и независимость.

«Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции», — подчеркнул президент Беларуси, отметив, что понуждение сопровождается масштабной пропагандой в росСМИ.

Напомним, в настоящее время Россия и Беларусь ведут согласование «дорожных карт» по интеграции в рамках создания союзного государства. Планируется, что все интеграционные дорожные карты вступят в силу с 1 января 2021 года.

Отметим, бывший советник Путина Андрей Илларионов считает, что стратегической целью Путина является поглощение и Беларуси, и Украины. А в СНБО Украины не исключают возможности военного вторжения России на территорию Беларуси.

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