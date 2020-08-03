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Ученые рассказали, почему пожилым людям нужно обязательно пользоваться интернетом
Пожилых людей нужно обучать пользоваться интернетом, который все глубже проникает в нашу жизнь.
Причина — в том, что частое пребывание в Сети оказывает положительное воздействие как на самочувствие, так и на материальное состояние пожилых людей.
Об этом говорится результатах нового исследования UCL.
Отмечается, что это первое в своем роде исследование, посвященное изучению связей между различным использованием интернета и связанным с этим воздействием на психическое здоровье.
В исследовании рассматриваются счета более 9000 человек старше 50 лет в течение шести лет (2012−2017 годы). Авторы обнаружили положительный долгосрочный эффект от ежедневного использования интернета, причем нечастое использование (ежемесячно или реже) связано с ухудшением уровня удовлетворенности жизнью у пожилых людей.
Однако было установлено, что влияние на психическое благополучие зависит от типа использования интернета, наиболее распространенными из которых являются «доступ к информации» и «общение», при этом 68% и 66% участников сообщили об использовании этих двух типов соответственно.
Люди, которые использовали интернет для «общения» и поддержания связи с другими людьми, особенно для отправки электронных писем, с большей вероятностью сообщали о более низких уровнях депрессии, а также о лучшей удовлетворенности жизнью, чем те, кто этого не делал. Тем не менее, те, кто использовал интернет для «доступа к информации» имели более низкую удовлетворенность жизнью по сравнению с теми, кто этого не делал.
Чтобы помочь устранить эти пробелы и улучшить психическое благополучие, авторы рекомендуют поощрять пожилых людей использовать интернет для общения, чтобы смягчить воздействие социальной изоляции и одиночества на психическое здоровье.
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