«Работающие пенсионеры живут дольше»: бабушка 4 внуков занялась трудоустройством пожилых людей

Житейские истории

— Когда начали уходить из жизни мои одноклассницы, я стала анализировать, в чем причина, ведь они могли еще жить и жить, — рассказала «ФАКТАМ» социальный предприниматель Галина Плотницкая из Ивано-Франковска. — Я поняла: те, кто на пенсии продолжает работать, зачастую живут дольше своих сверстников, оставшихся не у дел. Это и подсказало мне идею создать стартап по трудоустройству пожилых людей. Нужно было разобраться, как его организовать, как вести дела. Поэтому устроилась в Киеве на учебу в акселератор (школу. — Авт.) социальных предпринимательств по программе 45+. Курс рассчитан на четыре месяца. Получила знания по ведению бизнеса, психологии, управлению… Затем выиграла грант на создание социального проекта. Организовала его вместе со своей подругой Верой Терпелевич, назвала «Ba & Di» (баба i дiд). Читайте также: «Бабушка, и тебе не стыдно?»: благодаря внуку пенсионерка стала успешным видеоблогером

«Во время карантина решили наладить работу нянь дистанционно»

— Первое, что мы сделали, — помогли пенсионерам подрабатывать нянями, — продолжает Галина Плотницкая. — Для этого дали им практические знания: как удерживать внимание детей, как заинтересовать выполнением того или иного задания, привить навыки анализа ситуации, то есть обучить малышей полезным в жизни вещам. Исходим из того, что эти навыки можно преподнести ребенку ненавязчиво — в игре с кубиками, машинками, куклами… Обучили наших нянь развивающим играм, рукоделию… Важно также, что их умение заинтересовать детей реальными вещами помогает отвлечь малышей от виртуальных игр, которые, к сожалению, формируют у юного поколения упрощенное восприятие мира.

У нас также учат нянь оказывать первую доврачебную помощь (эти занятия ведут специалисты мед¬университета). А сотрудники центра общественных связей полиции разъясняют нашим женщинам, какие правила безопасности следует соблюдать при сопровождении детей на улице. Для ребят полиция подготовила фильм, в котором показано, как следует действовать ребенку, если он возьмет на себя ответственность по сопровождению взрослого человека — вот такой у полиции необычный педагогический ход.

Наши няни нанимаются не на постоянную работу, а на определенное количество часов — по системе фриланса: например, присмотреть за ребенком, пока мама ушла по делам. Или привести дитя из садика, школы, приготовить еду, покормить, развлечь, отвести его на тренировку, сводить на прогулку. Кстати, одна из мам заявила, что хотела бы взять нашу няню на постоянную работу. Мол, нанимала уже нескольких женщин, наша ей понравилась больше остальных.

Стартап Галины Плотницкой не только помогает пожилым людям с работой, но и устраивает для них различные мастер-классы, встречи за чашкой чая

— Карантин внес коррективы в работу вашего стартапа?

— А как же! До карантина наши женщины успели поработать нянями около трех месяцев. Расценки у нас доступные, так что заказов поступало достаточно. К сожалению, из-за коронавируса пришлось весной приостановить предоставление этой услуги. Но мы решили наладить работу нянь дистанционно. Тем более что у меня есть опыт онлайн-няни: когда училась в Киеве ведению социального предпринимательства, нянчила дистанционно (по компьютеру) двух маленьких сыновей одного из слушателей акселератора из Харькова. Так вот, попытались мы обучить наших нянь дистанционной работе, но возникло препятствие: оказалось, далеко не все они дружат с компьютером. И все же две женщины смогли подрабатывать онлайн-нянями. Эта история подсказала, что в программу обучения мы должны включить курс по освоению навыков пользования компьютером, соцсетями, умению создать аккаунт…

«Открываем кооператив пенсионеров, который будет работать по типу дома быта»

— Ваш стартап помогает пенсионерам получить какую-либо другую работу, кроме няни?

— Да, пожилым людям и инвалидам предоставляем услугу «компаньон». Находим людей, которые выполнят различные поручения заказчика. Скажем, сходить в магазин, на рынок, побыть в квартире, пока мастера делают там ремонт либо дождаться прихода сантехника, проверить качество работ и расплатиться. Приготовить еду, выгулять домашних питомцев, убрать в доме и во дворе. Также у нас можно заказать перевозку небольших грузов.

Сейчас мы создаем кооператив пенсионеров по типу комбината бытового обслуживания: починить розетку, повесить картину, поменять замок, отремонтировать бытовую технику, подшить брюки… Первый такой кооператив вскоре заработает в одном из микрорайонов Ивано-Франковска. Это пилотный проект. Вслед за ним создадим подобные кооперативы в других частях города.

Галина Плотницкая: «Мы назвали наш социальный проект по трудоустройству «Ba & Di» (баба i дiд)»

— Получается, вы помогаете с работой не только женщинам?

— Конечно. Правда, мужчины, как правило, не хотят участвовать в наших встречах за чашкой чая: приходят, сообщают, что умеют делать, оставляют свои номера телефонов и уходят со словами: «Будет работа, звоните».

У нас появляются новые проекты. Один из них — проведение локальных экскурсий. Для этого мы изучаем историю старинных улиц, домов, которые, как правило, экскурсоводы обходят вниманием.

Мы только разворачиваем свою деятельность, поэтому многое еще в планах. На первое после карантина заседание горсовета предложим депутатам рассмотреть вопрос о предоставлении льгот предпринимателям, которые будут брать пенсионеров на половину рабочего дня.

Знаете, я бабушка четырех внуков. В прежние годы брала на себя заботу о них — понимаю ведь, что дочь хочет работать. Зять служил в армии, в 2015 году участвовал в боевых действиях. Когда он решил завершить военную карьеру, у меня появилось больше свободного времени. Это и дало мне возможность заняться изучением различных аспектов старения и в конце концов создать социальный проект. Он позволяет улучшить качество жизни пенсионеров: дает им дополнительный доход, занятость и общение.

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Фото с сайта проекта «Ba & Di»

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