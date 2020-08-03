Жена Владимира Преснякова ждет второго ребенка

В звездной семье 52-летнего Владимира Преснякова и 38-летней Натальи Подольской, которые уже 15 лет живут вместе и воспитывают сына Артемия, скоро появится еще один малыш. Пока супруги не афишируют будущее пополнение, и не комментируют беременность.

Но, как пишет «СтарХит», у Натальи уже видно внушительный животик. Ее узнали в одной из аптек. На фото в Instagram подписчики заметили, что Наталья прячет фигуру под просторными нарядами, а в последнее время и вовсе показывает только лицо.

«Наташа безумно счастлива, как и Володя, ведь они так хотели еще детей! — рассказали „СтарХиту“ в окружении пары. — То, что не хотят делиться с поклонниками, вполне нормально, дайте им время».

Напомним, Владимир и Наталья 15 лет вместе, 10 лет назад они сыграли свадьбу и обвенчались. Их сын Артемий появился на свет в 2015 году. Наталье не раз приписывали беременность и донимали вопросами, когда же будет пополнение в семье. У Владимира есть также старший сын Никита от брака с Кристиной Орбакайте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что беременная вторым ребенком Светлана Тарабарова показала, как обустраивает свой новый дом.

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