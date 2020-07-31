«Хочу забрать своего сына»: мать погибшего рэпера Энди Картрайта отреагировала на его трагическую смерть

Смерть известного рэпера Энди Картрайта, труп которого расчленила его жена Марина в квартире в Санкт-Петербурге, стала трагедией для его родных, живущих в Украине. Мать 30-летнего музыканта узнала о его гибели и подробности произошедшего от знакомых, прочитавших новости в Интернете.

Убитая горем женщина не может поверить в случившееся. По рассказам знакомых семьи, она несколько недель назад разговаривала с сыном. Александр (настоящее имя рэпера) обещал с женой и двухлетней дочкой приехать в Украину, как только будет ослаблен карантин и откроют границы. Сейчас мать погибшего рэпера переживает, как забрать останки сына на родину.

«Это, наверно, будет кремация. Потому что тело перевести сложно. Сейчас транспорт не ходит. Я бы приехала, но поездов нет…», — говорит Валентина.

Она заверила, что сын не употреблял наркотики и никогда не жаловался на здоровье. Общаться с журналистами она пока не желает.

«Я не хочу никакого шоу и публичности. Я лишь хочу забрать своего сына и его ребёнка», — сказала женщина.

Напомним, по подозрению в убийстве задержана жена Энди Картрайта Марина. Ее мать утверждает, что уговаривала дочь сообщить в полицию, как только узнала о трагедии.

Все подробности о жуткой кончине артиста из Украины читайте здесь.

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