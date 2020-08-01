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Жена расчлененного рэпера Картрайта не признает свою вину в убийстве мужа
Жена расчлененного рэпера Энди Картрайта Марина Кохал, которую задержали по обвинению в убийстве, не признает свою вину.
По мнению ее адвоката Ирины Скурту, обвинение Кохал не обосновано, поскольку пока непонятна причина смерти.
Адвокат уточнила, что результаты экспертизы останков Картрайта будут готовы предварительно через один-два месяца.
Кроме того, в день обращения в полицию обвиняемую возили на наркологическое освидетельствование. С результатами обвиняемую и ее защиту не ознакомили. Адвокат добавила, что на теле Кохал нет видимых следов применения насилия, которые говорили бы о ссоре между супругами.
В суде по избранию в отношении Кохал меры пресечения следствие намерено просить об аресте. Защита пока не определилась с ходатайством, передает «Интерфакс».
Напомним, 30-летний рэпер из Украины Энди Картрайта (Александр Юшко) умер 25 июля. Его жена Марина, чтобы скрыть смерть, расчленила тело и спрятала его в холодильник. Останки были обнаружены на четвертые сутки в квартире в центре Санкт-Петербурга.
Следствие полагает, что между супругами случился конфликт, и Кохал убила Юшко, после расчленив тело для сокрытия преступления.
Подробно о скандальной смерти рэпера Энди Картрайта в материале «ФАКТОВ».63
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