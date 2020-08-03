- 14:44 Луцк окончательно отказался ужесточать карантин
- 14:32 «Осталось вылечить COVID и вперед»: Настя Ивлеева возвращается в «Орел и Решку»
- 14:10 Появилось фото мужчины, захватившего банк в центре Киева
- 14:07 Чуть не врезался в людей: в сеть попало видео ДТП с переворотом в Киеве
- 13:55 На Черниговщине отец во время отдыха зверски убил 8-летнего сына
- 13:48 Как изменится курс доллара в августе: прогноз на месяц
- 13:41 Захват банка в центре Киева: прямая трансляция с места событий
- 13:32 «Власть не способна создать национальную идею. Ее должен создать украинский народ», — нардеп
- 13:20 Угроза взрыва бизнес-центра в Киеве: первые фото с места событий
- 13:18 Стало известно, как можно попасть в "красную зону", где запретили общественный транспорт
- 13:09 Сын Богуслаева купил итальянский остров за 10 млн долларов
- 13:04 В Киеве мужчина с рюкзаком угрожает взорвать бизнес-центр
Дочь Оли Поляковой обеспокоила сеть фото в инвалидном кресле
Старшая дочь популярной певицы Оли Поляковой, которая похвасталась спортивным прессом и шикарной фигурой, Маша обеспокоила сеть фото в инвалидном кресле. 15-летняя девушка показала несколько снимков, на которых продемонстрировала ногу в гипсе. А добавила фото, на котором видно, что она сломала палец на ноге. Рядом с Машей находится и молодой человек, они держатся за руки, он обнимает ее, сидящую в инвалидном кресле.
«А все так хорошо начиналось.
Что произошло и как получила травму, Маша уточнять не стала. Подписчики желают ей скорейшего выздоровления.
Ранее старшая дочь Оли Поляковой показала своего бойфренда. Звездная мама не против, что Маша встречается с парнем.144
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...