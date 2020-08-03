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Шоу-бизнес

Дочь Оли Поляковой обеспокоила сеть фото в инвалидном кресле

13:53 3 августа 2020
Маша Полякова

Старшая дочь популярной певицы Оли Поляковой, которая похвасталась спортивным прессом и шикарной фигурой, Маша обеспокоила сеть фото в инвалидном кресле. 15-летняя девушка показала несколько снимков, на которых продемонстрировала ногу в гипсе. А добавила фото, на котором видно, что она сломала палец на ноге. Рядом с Машей находится и молодой человек, они держатся за руки, он обнимает ее, сидящую в инвалидном кресле.

«А все так хорошо начиналось. 31.07.2020 — 1.08.2020», — подписала девушка серию снимков в Instagram.

Что произошло и как получила травму, Маша уточнять не стала. Подписчики желают ей скорейшего выздоровления.

Ранее старшая дочь Оли Поляковой показала своего бойфренда. Звездная мама не против, что Маша встречается с парнем.

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