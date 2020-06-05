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Шоу-бизнес

Дочь Оли Поляковой показала своего бойфренда (фото)

14:19 5 июня 2020
Маша Полякова

15-летняя дочь певицы Оли Поляковой Мария, которая часто удивляет сеть странными фото, показала своего парня.

«Моя любовь», — подписала она фото с бойфрендом. Подписчики девушки порадовались за нее, но и огорчились, ведь увидеть лицо возлюбленного Марии не смогли — его скрывала маска.

Дочь Поляковой

«Интересненько взглянуть на него, заинтриговала», «Вы хорошо выглядите вместе», «Красивые! Дайте фото без масок», — пишут комментаторы. Были и те, кто раскритиковал влюбленных, но их девушка отправила в черный список.

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала, что выходила замуж за отца Марии «по залету».

Певица также призналась, что не умела обращаться с детьми, когда родила Машу, поэтому девочке часто доставалось. По ее словам, среди привычных методов воспитания были «шантаж и рукоприкладство».

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