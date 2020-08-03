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«Шахтер» — «Вольфсбург»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы (видео)
В среду, 5 августа, без присутствия болельщиков на киевском «Олимпийском» состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы между чемпионом Украины донецким «Шахтером» и немецким «Вольфсбургом» (начало — в 19:55). Отметим, что украинско-немецкое противостояние, как и все еврокубковые игры на этой неделе, начнется с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса. Кроме того, на футболках всех игроков, которые выйдут на поле, будет написано «Спасибо» на выбранном клубом языке. Как известно, первый матч соперников, состоявшийся в Германии еще в марте, завершился победой дончан — 2:1. Букмекеры уже сделали прогнозы на предстоящую встречу.
«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию матча между подопечными Луиша Каштру и Оливера Гласнера, за которой вы сможете следить в этой новости.
Фартовый арбитр из Словакии
Работать на поединке в Киеве УЕФА доверил судейской бригаде из Словакии во главе с 36-летним рефери ФИФА Иваном Кружляком, которому будут помогать его соотечественники Бранислав Ганцко и Петер Беднар (четвертый арбитр — хорват Иван Бебек, судья VAR — Андрис Трейманис из Латвии).
Отметим, что в августе 2016 года словак работал на матче «Шахтер» — «Истанбул Башакшехир» (2:0) в квалификации Лиги Европы, а в ноябре 2018-го судил встречу «Хоффенхайм» — «Шахтер» (2:3) в группе Лиги чемпионов.
Кстати, украинские команды ни разу не проигрывали и в других поединках, которые обслуживал Кружляк: АИК — «Днепр» — 2:3 в 2012-м, Украина — Израиль — 2:0 в 2013-м, «Лацио» — «Динамо» — 2:2 в 2018-м и «Динамо» — «Олимпиакос» — 1:0 в 2019-м.
Словацкий рефери Иван Кружляк
Новый контракт Кривцова
За несколько дней до возобновления еврокубкового сезона «Шахтер» объявил о продлении контракта до конца сезона-2022/2023 с 29-летним защитником Сергеем Кривцовым, который с 2009 года провел за команду 179 поединков и забил 12 мячей.
В составе донецкого клуба футболист сборной Украины выиграл 21 трофей — восемь чемпионств, семь национальных Кубков и шесть Суперкубков страны.
Сергей Кривцов
Соперники в чемпионатах Украины и Германии
Донецкий «Шахтер» после победы над «Александрией» за пять туров до финиша добыл «золото» премьер-лиги четвертый год подряд и 13-й раз в истории, завоевав право стартовать в следующей Лиге чемпионов прямо с группового турнира.
А вот «Вольфсбург» по итогам сезона в бундеслиге, который прерывался из-за пандемии коронавируса, финишировал на седьмой позиции, завоевав пропуск в квалификацию Лиги Европы.
День в истории
За 44 года выступлений в еврокубках «Шахтер» играл 5 августа дважды (только вот в начинающемся, а не, как в этом году, в финиширующем сезоне). В 2009-м горняки в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов после домашней ничьи (2:2) сыграли в гостях со счетом 0:0 с румынской «Тимишоарой» и вылетели из турнира. А вот в 2015-м «оранжево-черные» на той же стадии турнира разгромили на «Арене Львов» турецкий «Фенербахче» (3:0). Словом, 5 августа «Шахтер» в еврокубках еще не пропускал.
5 августа 2015 года «Шахтер» разгромил на «Арене Львов» «Фенербахче» — 3:0
Состав «Вольфсбурга» дороже на 73 млн евро
По данным авторитетного портала transfermarkt, состав немецкого «Вольфсбурга» дороже общей стоимости футболистов «Шахтера» на 73,88 млн евро — 205,33 млн евро против 131,45 млн.
В топ-пятерку самых дорогих игроков «волков» входят голландский форвард Ваут Вегхорст (30 млн евро), центральный полузащитник Максимильян Арнольд и его австрийский партнер по амплуа Ксавьер Шлягер (по 17 млн), французский левый защитник Жером Руссийон (16), а также хорватский левый полузащитник Йосип Брекало (13,5).
Больше всех в составе украинской команды стоят: Тете (15,5 млн), травмированный Исмаили (15), Тайсон (9,5), а также Марлос и Тарас Степаненко (по 8).
Трансферную стоимость лучшего бомбардира «Вольфсбурга» Ваута Вегхорста оценивают в 30 млн евро
История противостояния
Мартовская встреча на «Вольфсбург Арене» стала первой в истории противостояния соперников. Хотя с немецкими командами горняки играли довольно часто. В общей сложности в еврокубках «Шахтер» провел против команд ФРГ, ГДР и Германии 23 матча (в том числе и победный в финале Кубка УЕФА, в котором обыграл в дополнительное время «Вердер» — 2:1), в которых одержал восемь побед, восемь раз сыграл вничью и семь — проиграл при общей разнице мячей 27:38 не в свою пользу.
Кстати, «Вольфсбург» в продолжающемся сезоне уже пересекался с украинской командой, выбив из розыгрыша Лиги Европы «Александрию»: «волки» на стадии группового турнира обыграли подопечных Владимира Шарана и дома (3:1), и на выезде (1:0).
Видеообзор матча «Вольфсбург» — «Шахтер» — 1:2
Прогноз букмекеров
Аналитики букмекерских контор во встрече на «Олимпийском» отдают предпочтение «Шахтеру». К примеру, контора «Париматч» ставки на победу горняков в основное время принимает с коэффициентом 2,28, на ничью — 3,60, на выигрыш немцев — 3,10.
Мало сомневаются букмекеры и в выходе чемпиона Украины в четвертьфинал турнира: проход «Шахтера» — 1,21, проход «Вольфсбурга» — 4,80.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции встречу «Шахтер» — «Вольфсбург».
Фото uefa.com, ФК «Шахтер», ФК «Вольфсбург»63
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