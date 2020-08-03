Олег Винник отпраздновал день рождения особенным концертом в дополненной реальности (фото)

Олег Винник, ставший звездным участником шоу «Танці з зірками», отметил свой 47-й день рождения необычным концертом на стадионе НСК «Олимпийский». В связи с карантином артисту довелось выступать без реальных зрителей. Но он нашел выход из ситуации и показал виртуальное шоу в дополненной реальности, которое можно было наблюдать из разных уголков мира. Зрители покупали билеты с кодом и присоединялись к шоу виртуально.



*Зрители на концерте были виртуальными

Специально для шоу построили огромную сцену высотой 54 метра, использовали современные технологии с анимацией и цифровыми объектами, спецэффектами.

В начале концерта Олег Винник «виртуально» спустился в метро, в которое превратились коридоры НСК по пути музыканта к сцене. Исполняя «Вовчицю», «достал» с неба луну. А в фан-зоне и на трибунах певца встречали цифровые зрители, которые полностью заполнили «Олимпийский».

Во время шоу каждый желающий смог попасть в гримерку Олега, сделать совместное селфи и лично вручить цветы музыканту.

«Наконец это произошло! Все, над чем работали несколько месяцев, о чем переживали и чем гордимся! Первое стадионное шоу в дополненной реальности на НСК „Олимпийский“ — уже история, которую создали десятки тысяч людей: лучшие специалисты Украины в различных отраслях и, конечно, мои зрители. Работать на пустом стадионе — слишком сложно, но я чувствовал их энергию и любовь по ту сторону экранов», — отметил Олег Винник.

Ранее певец рассказал, что его участие в «Танцях з зірками» — это вызов самому себе. Накануне дня рождения Олег Винник рассказал, как себя ощущает и признался, что только сейчас почувствовал вкус жизни.

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