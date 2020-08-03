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Здоровье и медицина

В Железном Порту у отдыхающих обнаружили коронавирус: один из заболевших ходил на концерт

18:07 3 августа 2020
Тест

В Херсонской области на курорте Железный Порт у отдыхающих из Ивано-Франковска обнаружили коронавирусную инфекцию.

Как сообщают «Новости Херсона», сначала к медикам с признаками ОРВИ обратился 50-летний мужчина. ПЦР-исследование показало, что у него коронавирусная инфекция. Хотя состояние здоровья мужчины не было тяжелым, его направили в стационарное отделение больницы. Такое решение было принято для организации пациенту режима самоизоляции.

На следующий день коронавирус обнаружили у женщины, также приехавшей из Ивано-Франковска. Ее состояние классифицировано как тяжелое, диагностировано воспаление легких. Гостевой домик, где остановилась семья, продезинфицировали.

Отмечается, что перед этим мужчина побывал на многолюдном концерте, где мало кто соблюдал правила карантина.

Ранее сообщалось, что идеальную вакцину от коронавируса могут никогда не изобрести.

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