- 19:18 Повышение тарифа "Укрэнерго" приведет к убыткам "Центрэнерго" и проблемам с балансировкой системы, — СМИ
- 19:16 Ляшко объяснил, почему у регионов забрали право принимать решения о карантине
- 18:40 Обошлось без боевых потерь: в СНБО подвели итоги первой недели «перемирия» на Донбассе
- 18:09 Заключенный выкупил для себя все места в камере повышенного комфорта в Запорожском СИЗО
- 18:07 В Железном Порту у отдыхающих обнаружили коронавирус: один из заболевших ходил на концерт
- 18:02 Дело Кокорина и Мамаева: суд принял неожиданное решение
- 18:02 Россия может использовать наемников ЧВК «Вагнер» в борьбе с США и Китаем за Беларусь, — Игар Тышкевич
- 17:33 Украина ответила на угрозы России начать прямые поставки оружия боевикам на Донбасс
- 17:25 «Заходили туда как журналисты»: в СБУ рассказали подробности задержания террориста в БЦ «Леонардо»
- 17:14 «Шахтер» готовил Луческу сюрприз к юбилею: все испортил переход румына в «Динамо»
- 17:08 Куда направлялись задержанные в Беларуси «вагнеровцы»: российский дипломат придумал новую версию
- 16:53 Идеальную вакцину от коронавируса могут и не изобрести: глава ВОЗ сделал тревожное заявление
Ляшко объяснил, почему у регионов забрали право принимать решения о карантине
Некоторые области, несмотря на превышение показателей противоэпидемической безопасности, не вводили жесткие ограничительные меры. В результате Минздрав изменил подход к этой процедуре.
Как сообщает «Интерфакс», перед состоявшимся 31 июля заседанием Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) показатели противоэпидемической безопасности превышали восемь областей.
«По состоянию на 30 число перед заседанием национальной комиссии ТЭБ и ЧС четыре показателя в течение пяти дней и более превышали восемь областей на территории Украины. Именно эти восемь областей должны были, согласно условиям действовавшего ранее постановления о карантине, вводить жесткие ограничительные противоэпидемические меры. К сожалению, этого не происходило, потому и были изменены подходы», — заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, новое постановление о карантине «четко предусматривает: решение о введении жестких ограничительных противоэпидемических мероприятий на территории области или административно-территориальной единицы вводится Государственной комиссией ТЭБ и ЧС на основании проведенных расчетов».
Ляшко сказал, что применяемая методика предусматривает определенные ограничители или предохранители, не позволяющие искажать картину малым числам.
«Поэтому „красная“ зона не вводится там, где количество активных больных — менее 60 на 100 тыс. населения. Также мы учли коэффициент миграции, который применяется для областных центров, и доступности тестирования», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что Луцкий горсовет отказался ужесточать карантин.27
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?