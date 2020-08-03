Ляшко объяснил, почему у регионов забрали право принимать решения о карантине

Некоторые области, несмотря на превышение показателей противоэпидемической безопасности, не вводили жесткие ограничительные меры. В результате Минздрав изменил подход к этой процедуре.

Как сообщает «Интерфакс», перед состоявшимся 31 июля заседанием Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) показатели противоэпидемической безопасности превышали восемь областей.

«По состоянию на 30 число перед заседанием национальной комиссии ТЭБ и ЧС четыре показателя в течение пяти дней и более превышали восемь областей на территории Украины. Именно эти восемь областей должны были, согласно условиям действовавшего ранее постановления о карантине, вводить жесткие ограничительные противоэпидемические меры. К сожалению, этого не происходило, потому и были изменены подходы», — заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, новое постановление о карантине «четко предусматривает: решение о введении жестких ограничительных противоэпидемических мероприятий на территории области или административно-территориальной единицы вводится Государственной комиссией ТЭБ и ЧС на основании проведенных расчетов».

Ляшко сказал, что применяемая методика предусматривает определенные ограничители или предохранители, не позволяющие искажать картину малым числам.

«Поэтому „красная“ зона не вводится там, где количество активных больных — менее 60 на 100 тыс. населения. Также мы учли коэффициент миграции, который применяется для областных центров, и доступности тестирования», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Луцкий горсовет отказался ужесточать карантин.

27

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter