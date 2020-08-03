С началом пандемии резко вырос спрос на лекарственные средства, используемые в комплексной терапии пациентов с COVID-19. Речь идет о кортикостероидах, релаксантах, анальгетиках, антибиотиках, а также о препаратах для наркоза и седации, необходимых при подключении больных к аппаратам ИВЛ. Об этом в интервью изданию «Фокус» рассказал директор по развитию бизнеса АО «Фармак» Виктор Костюк.

«Такие ЛС „Фармак“ как пропофол, дексаметазон, вазопрессин и многие другие оказались чрезвычайно востребованными. И хотя не все они зарегистрированы в странах ЕС, в ситуации abnormal demand (аномального спроса) мы получили разрешения на ввоз не только в Великобританию, Швецию, Францию, Германию, Польшу, но и в Австралию, Новую Зеландию, Мексику и Сингапур. Кроме того, мы обеспечили рекордные отгрузки сложных инъекционных препаратов в Израиль, в результате чего по итогам первого полугодия 2020 года эта страна стала второй по объемам экспорта нашей продукции», — отметил Виктор Костюк.

По его прогнозу, с учетом того, что рост заболеваемости продолжается, препараты, применяемые в лечении коронавируса, в следующем году будут основными драйверами роста экспортного направления «Фармак».

Как ранее сообщалось, «Фармак» в апреле-июле экспортировал в страны ЕС препарат «Пропофол» на сумму свыше $ 635 тыс., который применяется при искусственной вентиляции легких, в том числе для пациентов с COVID-19.

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