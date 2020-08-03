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Деньги

Доллар подорожал: НБУ определился с курсом валют на 4 августа

20:21 3 августа 2020
деньги

Национальный банк Украины на 4 августа установил официальный курс доллара на уровне 27,73 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс евро установлен на уровне 32,51 гривен за евро. Это на 27 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Данные приведены на сайте регулятора.

3 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,71- 27,74 гривни, на закрытии межбанка — на уровне 27,84 — 27,86 гривни.

На межбанке курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 32,66 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,63 гривен за евро.

Напомним, почти весь июль наблюдалась стабильная тенденция снижения курса гривни.

О том, как изменится курс доллара в августе, в материале «ФАКТОВ».

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