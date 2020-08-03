Как изменится курс доллара в августе: прогноз на месяц

Июль был сложным месяцем для национальной валюты, так как ее курс постепенно снижался на протяжении всего месяца. Первые дни августа не сильно изменили тенденцию. Если за прошедшие выходные курс доллара практически не изменился, то евро продолжил дорожать и его курс вырос на 23 копейки. Так, 3 августа НБУ установил официальные курсы на уровне 27,68 грн за доллар и 32,78 грн за евро. Похожая ситуация и на наличном рынке, где евро дорожает быстрее доллара. В обменниках сейчас американскую валюту можно сдать в среднем по 27,50 грн, купить — по 27,80 грн; евро — сдать по 32,23 грн, купить — по 32,82 грн. Это несмотря на то, что Нацбанк потратил немалую сумму, чтобы остановить девальвацию гривни.

В частности, в июле 2020 года Национальный банк Украины выкупил на межбанковском валютном рынке 130 млн долларов, а продал для сглаживания чрезмерных колебаний 498,7 млн долларов. Больше всего регулятор продал валюты в период 20−24 июля — 347,8 млн долларов. Для сравнения: в июне Нацбанк только покупал валюту, причем на общую сумму 1,115 млрд долларов. Всего же с начала нынешнего года Нацбанк приобрел в резервы валюты на 4,015 млрд долларов, а продал 3,292 млрд долларов.

«Курс гривни в понедельник, 3 августа, держится вблизи уровня 27,7 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Рынок переваривает закрытие июля и поступающие оперативные экономические данные. В частности, НБУ сообщил, что платежный баланс в июне сведен с профицитом на уровне 773 млн долларов благодаря траншу МВФ и слабому импорту в условиях карантина. В то же время остаток средств на едином казначейском счете в июле снизился на треть (31,7%) — с 75,701 млрд гривен до 51,693 млрд гривен — по состоянию на 1 августа.

Также стало известно, что прибыль украинских банков за I полугодие 2020 года сократилась на 23% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года. В январе — июне 2020 года платежеспособные банки получили 859 тыс. долларов чистой прибыли. По состоянию на 1 июля из 75 банков только 59 были прибыльными, остальные же 16 несли убытки.

В понедельник рынок будет искать идеи для движения из поступающих данных, а также ожидать размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник. На этой неделе правительство должно выплатить более 16 млрд гривен и 140 млн долларов по ОВГЗ. Есть опасения, что ликвидность, которая поступит на рынок, надавит на курс. Однако в начале недели участники рынка не будут спешить.

Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит колебаться в диапазоне 27,65−27,85 грн за доллар", — считает Андрей Шевчишин.

Однако украинцев интересует, как июльская девальвация гривни отразится на дальнейшей судьбе национальной валюты и каким будет курс в августе.

«В июле гривня снизилась как к доллару, так и к евро, причем ко второй валюте заметно сильнее, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, вырос за месяц с 26,69 грн до 27,69 грн (+3,74%). Официальный курс европейской валюты подскочил за это время с 29,95 грн до 32,55 грн (+8,67%). Примерно такую же динамику показали за месяц курсы наличного рынка.

Более быстрый рост евро был связан с заметным ростом евро к доллару на мировом валютном рынке. За месяц валютная пара евро-доллар выросла с 1,122 до 1,175 (+4,75%). При этом в конце июля пара достигала отметки 1,19 — это максимум с мая 2018 года.

Июльское падение гривни во многом связано с перестановками в Нацбанке. Был отправлен в отставку руководитель ведомства Яков Смолий, на его место был назначен Кирилл Шевченко. Все это происходило под разговоры о том, что Кабмин недоволен излишне крепкой гривней и жесткой денежно-кредитной политикой регулятора. После смены руководства НБУ возникли опасения резкого смягчения монетарной политики, искусственного ослабления гривни до комфортного для Минфина курса 30 грн за доллар, и утраты Нацбанком своей независимости. В результате в 20-х числах июля курс доллара на межбанке вплотную подобрался к отметке 27,9 грн, а продажа на наличном рынке превысила 28 грн.

Однако потом последовал ряд заявлений о том, что НБУ нацелен выполнять текущую программу с МВФ, настроен на сохранение своей независимости и сбережет режим таргетирования инфляции и рыночное курсообразование. В подтверждение своих намерений на заседании 24 июля НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых и заявил, что не планирует ее снижать в ближайшие два года. В ответ на это гривня к концу месяца немного восстановилась с локальных минимумов.

Если новая команда НБУ будет и дальше подтверждать делами декларируемую приверженность взвешенной денежной политике, то август для гривни пройдет без потрясений. Доллар в течение месяца будет торговаться в диапазоне 27,1−28,2 грн, евро — в диапазоне 31,9−33,2. Впрочем, курс евро менее предсказуем и может выйти за указанные рамки в случае сильных колебаний валютной пары евро-доллар на мировом рынке", — прогнозирует Вадим Иосуб.

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