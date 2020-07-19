Курорты Турции могут снова закрыть для украинцев: озвучен неутешительный прогноз

Турция, которая одной из первых «курортных» стран открылась для туристов из Украины, с августа может снова стать недоступной для них — скорее всего, Турция будет включена в список стран «красной зоны».

Причину соучредитель украинского национального туроператора Елена Бойко озвучила в эфире телеканала «Украина 24».

«Турция войдет в середине августа в „красную зону“. Это мое личное мнение, потому что с 1 августа на турецкие курорты разрешен въезд российским гражданам, а там эпидемическая ситуация одна из худших в мире», — сказала она, напомнив, что Албанию и Черногория в Украине уже вынесли из «красной зоны» в «зеленую».



Напомним, на данный момент в Турции насчитывается 217 тысяч 799 инфицированных коронавирусом граждан, тогда как в России (по официальным данным этой страны) — 759 тысяч.

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