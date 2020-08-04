Накануне нового учебного года в Минздраве напомнили, какие прививки нужно сделать детям

Перед началом учебного года родителям необходимо проверить, все ли прививки, в соответствие с Национальным календарем прививок, имеют будущие первоклассники и школьники.

На брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко перечислил, какие вакцины входят в Национальный календарь прививок.

Он напомнил, что до шестилетнего возраста должны быть сделаны четыре прививки против дифтерии, коклюша, столбняка и полиомиелита, одна прививка против кори, краснухи и паротита, три прививки против гепатита B и гемофильной инфекции и одна прививка против туберкулеза.

В шесть лет дополнительно проводится вакцинация против кори, краснухи и паротита, а также от дифтерии, столбняка и полиомиелита.

При условии, если все эти прививки сделаны, до 14 лет вакцинация не проводится, за исключением ежегодной прививки от гриппа, которая пока еще не входит в национальный календарь и не оплачивается государством, отметил главный санврач.

Затем в 14 лет проводится вакцинация от полиомиелита, в 16 лет — от дифтерии и столбняка.

После этого каждые 10 лет необходимо делать ревакцинацию от дифтерии и столбняка.

Ляшко подчеркнул, что вакцина для ревакцинации взрослых также предоставляется бесплатно.

По словам Ляшко, добавление вакцины от пневмококковой инфекции в календарь прививок планируется на 2022 год — для этого нужно дополнительное выделение средств из бюджета.

Напомним, группа экспертов по иммунизации рекомендовала Минздраву Украины включить конъюгированную пневмококковую вакцину в Национальный календарь прививок.

97

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter