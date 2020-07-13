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Здоровье и медицина

В Украине сделают обязательной новую прививку для детей: что важно знать родителям

21:01 13 июля 2020
вакцинация

Группа экспертов по иммунизации рекомендовала Минздраву Украины включить конъюгированную пневмококковую вакцину в Национальный календарь прививок, в соответствие с которым должны вакцинироваться дети.

Национальная техническая группа экспертов по иммунизации (НТГЕИ) рекомендует вакцинировать конъюгированной пневмококковой вакциной детей в возрасте до 1 года. Кроме того, дети, родившиеся раньше внесения вакцинации в календарь прививок, которым не исполнилось 5 лет на момент начала вакцинации, также должны быть привиты, сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

Сейчас НТГЕИ нарабатывает схемы введения пневмококковой вакцины и дозы для утверждения МОЗ Украины.

«По данным World Health Organization (WHO), в мире в 2015 году зарегистрировано 294 тысячи летальных случаев детей в возрасте до 5 лет, обусловленных пневмококковой инфекцией. До начала применения пневмококковых вакцин заболеваемость пневмококковой инфекцией составила 44,4 случая на 100 тысяч детей до 5 лет в странах Европы и 167 случаев на 100 тысяч детей до 5 лет в США. Корректные данные о заболеваемости в странах со средним и низким уровнем доходов отсутствуют в связи с нехваткой возможностей проведения лабораторной диагностики», — говорится в сообщении Центра.

Напомним, пневмококковая инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Пневмококк является возбудителем бактериемии, сепсиса, менингита, пневмонии, бронхита, острого среднего отита. Долгосрочные неврологические последствия в виде потери слуха, психических нарушений, нарушений двигательной активности и судорг наблюдаются в 24,7% лиц, болевших пневмококковый менингит в детстве.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что по мнению врача-инфекциониста Ольги Голубовской, для того, чтобы вакцина от COVID-19 была безопасной и не приводила к тяжелым последствиям у принимающих ее людей, она должна пройти последовательно все три этапа испытаний.

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