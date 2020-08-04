- 15:19 В реанимациях Ивано-Франковска не осталось свободных мест для пациентов с коронавирусом
- 15:02 Попавшаяся на крючок крупная рыба утопила рыбака в Закарпатье
- 15:01 Машину разорвало на две части после столкновения с деревом: фото смертельного ДТП под Черниговом
- 14:54 Самолет Путина приземлился в Крыму, куда ранее прибыл Медведчук, — СМИ
- 14:40 Продукты складывали в детскую коляску: в Николаеве школьница с мамой получили срок за кражи в супермаркете
- 14:36 На карантине люди работают дольше на 48 минут: любопытные результаты исследования
- 14:35 Более 60 процентов украинцев считают, что нынешняя власть не может обеспечить им безопасность, – соцопрос RTS
- 14:25 Россия перебросила на Донбасс группу наемников и десятки грузовиков с оружием, — разведка
- 14:04 Убийство Гандзюк: Апелляционный суд принял решение по Мангеру
- 13:58 Среда будет жаркой: синоптик дала прогноз погоды на 5 августа
- 13:53 После избиения женщины в поезде Мариуполь – Киев проводников хотят «вооружить» газовыми баллончиками
- 13:43 Лукашенко заявил о прибытии в Беларусь еще одного отряда боевиков
Перелет с двумя детьми: Джамала поделилась лайфхаками
Певица Джамала, которая провела летний отпуск с мужем и двумя маленькими сыновьями в Турции, поделилась своими советами, как пережить перелет с малышами.
«Итак, мы все-таки слетали в отпуск вчетвером — Бекир, Эмир, Селим и я. Все возможно. Главное — держаться! Несколько часов, особенно по дороге на отдых, ты проклинаешь все. Но потом все становится лучше», — пишет Джамала в Instagram.
Певица, руководствуясь собственным опытом, поделилась лайфаками для перелета.
«Чемоданов желательно брать столько, сколько взрослых людей! Всякие детские чемоданы, которые вроде как должны возить дети — это развод. Наблюдала, что в итоге это лишний груз для взрослых.
Вещей нужно брать ровно столько, сколько вы бы хотели взять, но потом оставьте ровно половину.
Коляска. Обязательно должна легко разбираться — локтем, ногой — одним нажатием.
В ручную кладь я беру рюкзак. А в нем — все самое необходимое. Ведь в дороге может произойти все что угодно — задержка рейса, ваш самолёт может остановиться в пустыне… Но в целом там есть все необходимое для двух детей, аптечка, памперсы с запасом", — делится своими наблюдениями Джамала.
А еще она советует запастись легким перекусом — печенье, яблоки, бананы. А также закачать побольше мультфильмов, которые отвлекут ребенка в дороге. Но самое главное, советует певица, нужно запастись терпением.
После небольшого отпуска Джамала вскоре планирует выйти на сцену. 28 августа она даст первый после карантина и родов сольный концерт.
Ранее беременная Илона Гвоздева с мужем и дочкой также отдохнула в Турции и рассказала, какие меры безопасности соблюдаются на курорте.35
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!