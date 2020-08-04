Перелет с двумя детьми: Джамала поделилась лайфхаками

Певица Джамала, которая провела летний отпуск с мужем и двумя маленькими сыновьями в Турции, поделилась своими советами, как пережить перелет с малышами.

«Итак, мы все-таки слетали в отпуск вчетвером — Бекир, Эмир, Селим и я. Все возможно. Главное — держаться! Несколько часов, особенно по дороге на отдых, ты проклинаешь все. Но потом все становится лучше», — пишет Джамала в Instagram.

Певица, руководствуясь собственным опытом, поделилась лайфаками для перелета.

«Чемоданов желательно брать столько, сколько взрослых людей! Всякие детские чемоданы, которые вроде как должны возить дети — это развод. Наблюдала, что в итоге это лишний груз для взрослых.

Вещей нужно брать ровно столько, сколько вы бы хотели взять, но потом оставьте ровно половину.

Коляска. Обязательно должна легко разбираться — локтем, ногой — одним нажатием.

В ручную кладь я беру рюкзак. А в нем — все самое необходимое. Ведь в дороге может произойти все что угодно — задержка рейса, ваш самолёт может остановиться в пустыне… Но в целом там есть все необходимое для двух детей, аптечка, памперсы с запасом", — делится своими наблюдениями Джамала.

А еще она советует запастись легким перекусом — печенье, яблоки, бананы. А также закачать побольше мультфильмов, которые отвлекут ребенка в дороге. Но самое главное, советует певица, нужно запастись терпением.

После небольшого отпуска Джамала вскоре планирует выйти на сцену. 28 августа она даст первый после карантина и родов сольный концерт.

Ранее беременная Илона Гвоздева с мужем и дочкой также отдохнула в Турции и рассказала, какие меры безопасности соблюдаются на курорте.

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