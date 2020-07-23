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Беременная Илона Гвоздева в купальнике показала внушительный животик (фото)
Известная танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, ожидающая второго ребенка, вместе с мужем и дочкой решилась провести летний отпуск перед рождением малыша на море в Турции. Она призналась, что устала от карантина, устала бояться, и решила расслабиться и отдохнуть. Илона уверяет, что взвесила все риски и придерживается правил карантина.
Она рассказала, что в аэропорту все сотрудники и пассажиры носят маски, везде есть дезинфекторы. В отеле гостей заселяют через номер, на безопасном расстоянии расположены лежаки на пляже. Еду в ресторанах выдают официанты, все приборы подают в запечатанных боксах.
Танцовщица поделилась с подписчиками в Instagram фото купальнике. Она позирует в бассейне, показав внушительный животик. Пол будущего ребенка она пока не раскрывает, но имя малышу они уже придумали.
Певица Джамала с мужем, сыном Эмиром и новорожденным малышом также отправились отдыхать в Турцию, они остановились на побережье Мармариса.
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